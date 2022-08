Wat een remonte! Promovendus scoort drie keer in slotminuten en bezorgt Borussia Dortmund ijskoude douche

Borussia Dortmund heeft zaterdag een bijzonder pijnlijke thuisnederlaag geleden. Tegen promovendus Werder Bremen ging het met 2-3 de boot in, en dat terwijl de tussenstand in de 88ste minuut nog 2-0 was. Bremen ging na een sensationele comeback zo met zijn eerste zege van het seizoen lopen.

Julian Brandt had Dortmund net voor de pauze op voorsprong gebracht en na de 2-0 van Guerreiro in minuut 77 leek de zege binnen voor de thuisploeg. De tegentreffer van Lee Buchanan in de 89ste minuut zorgde opnieuw voor spanning. Niklas Schmidt en Oliver Burke (in de 95ste minuut!) voltrokken de sensationele comeback in blessuretijd. Zowel Thomas Meunier als Thorgan Hazard startten op de bank in het Signal Iduna Park. Hazard kwam na ruim een uur spelen tussen de lijnen.

FT | Werder Bremen draait de hele situatie om in slechts enkele minuten! ??? #BVBSVW pic.twitter.com/M9FBHksyRn — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 20, 2022

Casteels redt penalty

Koen Casteels eiste op hetzelfde moment een hoofdrol op bij Wolfsburg in de thuismatch tegen de andere promovendus, Schalke 04. In een wedstrijd die op 0-0 eindigde stopte het sluitstuk in blessuretijd van de eerste helft een penalty van Simon Terodde.

??????? | Koen Casteels is niet te kloppen! Slecht getrapt of goeie saves? ?? #WBOS04 pic.twitter.com/NLS2Vi7fYK — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 20, 2022

Halverwege de tweede helft leek dat zelfs drie punten op te leveren toen Josuha Guilavogui een scherp aangesneden vrije trap in doel liep, maar de VAR keurde de treffer af wegens duidelijk buitenspel. Naast Casteels maakte ook Sebastiaan Bornauw minuten in de defensie van de Wolven. De verdediger bleef tijdens de rust in de kleedkamers.

Hugo Siquet mocht de laatste tien minuten reguliere speeltijd meepikken in een 0-1 zege van Freiburg op het veld van Stuttgart. Vincenzo Grifo (11.) kroonde zich al vroeg tot matchwinnaar met het enige doelpunt van de partij.