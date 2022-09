BUNDESLIGA. Bayern München speelt nu ook gelijk tegen Europese concurrent van Union, Koen Casteels krijgt vier goals om de oren

Op de vijfde speeldag van de Bundesliga heeft Union Berlijn - volgende week tegenstander van Union in de Europa League-groepsfase - zaterdag een puntje gepakt tegen Bayern München. Na twee vroege goals eindigde de partij op 1-1. Bayern speelt zo voor het tweede weekend op rij gelijk, en dat laat zich voelen in de tussenstand: SC Freiburg en Borussia Dortmund - dat vrijdag al won van Hoffenheim - zijn de nieuwe leiders.

De Nederlandse Surinamer Sheraldo Becker (12.) liet het sfeervolle Stadion An der Alten Försterei al snel een eerste keer uit zijn voegen barsten door een vrije trap van Christophe Trimmel in de linkerbenedenhoek te deviëren. De Rekordmeister was niet onder de indruk en Joshua Kimmich stelde vrijwel meteen orde op zaken. Dat aangename begin kreeg geen vervolg meer qua doelpunten, waardoor de puntendeling een feit was.

Freiburg verrast Leverkusen

Tegelijkertijd verslikte Bayer Leverkusen zich in eigen huis tegen Freiburg: 2-3. Kerem Demirbay (16.) bezorgde de gastheer nochtans een bonus na de eerste 45 minuten. In de tweede helft gingen de bezoekers echter erop en erover via Matthias Ginter (48.), Michael Gregoritsch (51.) en Ritsu Doan (72.). Laatstgenoemde veegde de 2-2 van Patrick Schick (65.) tussendoor van de tabellen.

Union Berlijn, dat volgende donderdag Union Sint-Gillis ontvangt op de eerste speeldag van de Europa League, deelt met 11 op 15 de derde plaats in de tussenstand van de Duitse eerste klasse met Bayern. Freiburg komt samen met Borussia Dortmund aan de leiding met 12 punten.

Bayer Leverkusen, dat woensdag Club Brugge partij geeft in Jan Breydel op de openingsspeeldag van de Champions League, heeft zijn start gemist en is pas dertiende met 3 punten. (Lees verder onder de foto)

Foto: AFP

Casteels de boot in tegen Keulen

Nog op zaterdagnamiddag was er de match tussen VfL Wolfsburg en FC Keulen. Koen Casteels stond tussen de palen bij de thuisploeg, maar kreeg vier doelpunten om de oren. De laatste daarvan kwam van Sargis Adamyan, vorig seizoen nog een half jaar aan de slag bij Club Brugge. Een andere oude bekende, Lukas Nmecha, scoorde ook twee keer voor Wolfsburg. De ex-speler van Anderlecht kon de nederlaag echter niet vermijden: Wolfsburg verloor met 2-4.

Wolfsburg blijft na een zwakke competitiestart onderin het klassement hangen: met 2 op 15 staat het nu op de zestiende plaats. Keulen verloor nog geen wedstrijd en is vijfde met 9 punten.

RB Leipzig krijgt pandoering van Eintracht Frankfurt

Iets later op de avond kwam ook RB Leipzig nog in actie op het veld van Eintracht Frankfurt. De motor van de rode stieren sputterde opnieuw nadat het vorige week zijn eerste zege boekte tegen Wolfsburg: Leipzig ging met maar liefst 4-0 de boot in bij Frankfurt. Kamada (ex-STVV), Rode, Tuta en Borre zorgden voor de goals. Frankfurt deelt de zevende plek en telt acht punten, Leipzig is elfde met slechts 5 op 15.