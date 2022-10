Dortmund doorbreekt de vloek tegen Bayern: BVB-Belgen maken in knotsgek slot dubbele achterstand goed tegen aartsrivaal

Borussia Dortmund heeft in het absolute slot nog een puntje weten thuis te houden in de topper tegen Bayern München. Goretzka en Sané gaven de bezoekers een dubbele voorsprong, Moukoko milderde nog en daar leek het ook bij te blijven. Tot Modeste in minuut 95 Dortmund in lichterlaaie zetten met de gelijkmaker.

De leidersplaats in de Bundesliga stond op het spel in het Signal Iduna Park. Zowel Dortmund als Bayern telden 15 punten en konden (voorlopig) over Union Berlin springen.

Al had geen van beide ploegen die intentie in een begin dat zeer afwachtend was. Dat afwachtende gold eigenlijk voor heel de eerste helft, waar Dortmund via Guerreiro en Malen Neuer slechts twee keer op de proef kon stellen. Bayern liet op zijn beurt maar één echte kans noteren en die was meteen raak. Musiala bediende Goretzka en de Duitser schoot door een bos van benen de 0-1 voorbij Meyer. Een hyperefficiënte Rekordmeister.

Diezelfde Meyer zag er bij het tweede doelpunt van Bayern niet goed uit. Sané maalde er niet om en vierde de dubbele voorsprong. Dortmund moest reageren en deed dat met Anthony Modeste als invaller. Hij bood zijn spitsbroeder Moukoko de aansluitingstreffer aan. Daarna had hijzelf de gelijkmaker aan de voet maar de Fransman miste een niet te missen mogelijkheid.

?? | Had Alexander Meyer deze bal moeten hebben? ?? #BVBFCB pic.twitter.com/ypeyl3M3nf — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 8, 2022

?? | Youssoufa Moukoko (17) is de jongste doelpuntenmaker ooit in Der Klassiker! ?? #BVBFCB pic.twitter.com/JE0vWMIjwr — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 8, 2022

?? | Anthony Modeste laat de gelijkmaker onbegrijpelijk liggen! ?? #BVBFCB pic.twitter.com/XpWQqbA1DM — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 8, 2022

Het leek bij 1-2 te blijven, maar in de extra tijd moesten de 10 Beierse spelers (Coman was met een tweede geel van het veld gestuurd) alsnog de zege prijsgeven. Modeste knikte in minuut 95 de verlossing tegen de netten. Dortmund kan zo voor het eerst in acht onderlinge confrontaties tegen Bayern nog eens punten pakken. Met dit gelijkspel tellen beide teams 16 punten en bekleden ze de derde en de vierde plek in het klassement.