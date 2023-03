Hertha Berlijn gaat zwaar onderuit bij Leverkusen, Lukebakio zorgt met tiende competitiedoelpunt voor eerredder

Dodi Lukebakio blijft uitstekend op dreef bij Hertha Berlijn. De vijfvoudige Rode Duivel scoorde zondag vanop de stip zijn tiende competitiedoelpunt voor de club uit de Duitse hoofdstad. Dat volstond echter niet voor puntengewin. Hertha ging met 4-1 de boot in bij Bayer Leverkusen.

De thuisploeg nam dankzij goals van Sardar Azmoun (12.), Jeremie Frimpong (21.), Moussa Diaby (61.) en Amine Adli (73.) makkelijk de overhand. Lukebakio (67.) scoorde na het derde thuisdoelpunt tegen vanop de stip. De buitenspeler werd zeven minuten voor tijd naar de kant gehaald. Bij Leverkusen haalde Noah Mbamba de selectie niet.

Een wisselvallig Leverkusen staat na 23 speeldagen in de Bundesliga negende. Hertha Berlijn strijdt als veertiende nog volop voor het behoud. Hoffenheim, dat als zestiende de barrageplaats bezet, telt maar een puntje minder dan Lukebakio en co.

Koen Casteels en Wolfsburg speelden zondag 2-2 gelijk tegen Eintracht Frankfurt in de Bundesliga. Casteels stond de hele match tussen de palen en moest zich omdraaien bij doelpunten van Randal Kolo Muani (22.) en Evan Ndicka (26.). Voor Wolfsburg vonden Omar Marmoush (10.) en Yannick Gerhardt (43.) de weg naar de netten. Sebastiaan Bornauw viel een kwartier voor tijd in bij de Wolven, die na 23 speeldagen op de achtste plaats staan. Frankfurt is zesde.