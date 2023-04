Borussia Mönchengladbach beëindigt ongeslagen reeks van Wolfsburg

Mönchengladbach heeft zondagnamiddag op de 27e speeldag van de Bundesliga Wolfsburg een halt toegeroepen. De bezoekers dropen af met 2-0 in het Borussia-Park.

De Wolven, met Koen Casteels tussen de palen, dachten na 10 minuten op voorsprong te zijn geklommen via Omar Marmoush, maar de VAR had buitenspel gedetecteerd. Dat brak Casteels en co. uiteindelijk zuur op: Nathan Ngoumou (34.) en Marcus Thuram (63.) plaatsten hun naam op het scorebord namens de thuisploeg. Sebastiaan Bornauw zag het met lede ogen aan vanop de reservebank.

In de tussenstand van de Duitse eerste klasse prijkt Wolfsburg, dat zijn vijf voorgaande competitiewedstrijden niet verloren had, op de negende plaats met 39 punten.