Bayer Leverkusen blijft ook tegen Wolfsburg op gelijkspel steken

Wolfsburg en Bayer Leverkusen zijn zondagavond op de 28e speeldag in de Bundesliga niet tot scoren gekomen (0-0). Koen Casteels sprokkelde een clean sheet tussen de palen van de Wolven, waar ook Sebastiaan Bornauw tot de basiself behoorde centraal achterin.

Leverkusen, dat een einde ziet komen aan een reeks van vijf opeenvolgende overwinningen in competitieverband, maakt donderdag de verplaatsing naar het Lotto Park in Anderlecht om Union Sint-Gillis partij te geven in de terugwedstrijd van de kwartfinales in de Europa League. De heenmatch op Duitse bodem eindigde op 1-1.

De manschappen van Xabi Alonso kamperen op de zesde plaats in de rangschikking van de Duitse eerste klasse met 44 punten, Wolfsburg volgt als negende met 40 eenheden.