Promovendus Toulouse en Brecht Dejaegere slikken late gelijkmaker van Aaron Ramsey, Loïs Openda wint bij officieel debuut met Lens

Toulouse, de kampioen van afgelopen seizoen in de Franse tweede klasse, leek zondagnamiddag lange tijd op weg naar de overwinning op eigen veld tegen Nice op de openingsspeeldag in de Ligue 1, maar slikte in het slot nog de gelijkmaker (1-1).

Het doelpunt van Toulouse was er eentje van Nederlandse makelij. Aanvoerder Branco van den Boomen bediende Thijs Dallinga (20.), die in het tussenseizoen weggeplukt werd bij de Nederlandse promovendus Excelsior Rotterdam. Die ene treffer leek te volstaan, tot Nice-aanwinst Aaron Ramsey (78.) aan de overzijde de bordjes toch nog in evenwicht hing. Brecht Dejaegere bleef aan de bank gekluisterd bij Toulouse, dat gecoacht wordt door voormalig Standard-trainer Philippe Montanier.

Lens en Openda grijpen winst tegen Brest en Fadiga dankzij hattrick Sotoca

RC Lens heeft op de openingsspeeldag in de Ligue 1 zondagnamiddag de winst gegrepen tegen Stade Brest (3-2). Florian Sotoca (27., 62. en 65.) nam alle doelpunten van de gastheer voor zijn rekening en miste in de 33e minuut zelfs een penalty. Een remonte van Brest hing nog even in de lucht, maar het bleef bij tegentreffers van Haris Belkebla (66.) en Romain Del Castillo (82.).

Loïs Openda maakte zijn officiële debuut bij Lens en mocht een kwartier voor tijd gaan rusten. Aan de overzijde debuteerde Noah Fadiga, die de 90 minuten volmaakte.

Op hetzelfde tijdstip stonden er nog drie wedstrijden op het programma in de Franse eerste klasse. Rijsel veegde de vloer aan met promovendus Auxerre (4-1), Montpellier boekte een felbevochten overwinning tegen Troyes (3-2) en Angers en Nantes beten tot slot hun tanden stuk op elkaar (0-0).