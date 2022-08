Loïs Openda helpt nieuwe club RC Lens naar leidersplaats: AS Monaco en Philippe Clement krijgen vier goals om de oren

Op de derde speeldag van de Ligue 1 heeft RC Lens zich zaterdag met een vlotte 1-4 overwinning op bezoek bij het AS Monaco van Philippe Clement naar een voorlopige leidersplaats in het klassement gehesen. Loïs Openda opende bij Lens zijn rekening voor zijn nieuwe club.

Loïs Openda (7.) had het eerste woord in de wedstrijd. De ex-Bruggeling stond op de juiste plaats voor het doel van AS Monaco en kon de 0-1 makkelijk in doel tikken. Zeven minuten voor de rust verdubbelde Deiver Machado (38.) de voorsprong van de uitploeg. Drie minuten later halveerde verdediger Monaco-verdediger Benoit Badiashile (41.) de achterstand met een rake kopbal na een hoekschop.

Een penaltydoelpunt tien minuten na rust van Sekou Fofana (55.) verzegelde het lot van de ploeg van Philipe Clement. In het laatste kwartier van de wedstrijd zette Wesley Said de 1-4-eindstand op het bord.

Openda mocht een kwartier voor afluiten gaan rusten. Bij Monaco gunde Clement Eliot Matazo de eerste helft.

RC Lens komt dankzij de overwinning op een voorlopige eerste plaats in de stand te staan met 7 punten, eentje meer dan titelfavoriet PSG. AS Monaco staat met vier punten op de zevende plek.