Arthur Theate bezorgt Rennes met welgemikte kopbal eerste overwinning van het seizoen

Na een eerdere nederlaag en gelijkspel heeft Rennes zondag de eerste overwinning van het nieuwe seizoen te pakken. Het ging op verplaatsing bij Ajaccio met 1-2 winnen. Rode Duivel Arthur Theate stond in de basis en was matchwinnaar met het winnende doelpunt. Jérémy Doku viel iets na het uur in.

Rennes opende de score via Martin Terrier die het doel vond met een schot van op 20 meter. De Bretoenen kwamen vervolgens goed weg toen doelman Mangani een strafschop stopte na een fout van Theate op Fernand Mayembo. Toch kwam Ajaccio in de tweede helft gelijk via Mounaïm El Idrissy .

Na het uur kon Loic Badé via een strafschop van Benjamin Bourigeaud naar de tweede paal koppen, waar Theate het winnende doelpunt binnen kopte. Rennes eindigde de wedstrijd nog met tien na de uitsluiting van Chimuanya Ugochukwu in de blessuretijd.

Door de zege klimt Rennes naar een tiende plaats. Ajaccio staat met één punt uit drie wedstrijden op een gedeelde voorlaatste plaats met het Reims van Wout Faes, Thomas Foket en Maxime Busi.