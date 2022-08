1-7! Parijse sterren schitteren als nooit tevoren: Kylian Mbappé scoort hattrick én snelste goal in clubhistorie, ook Messi en Neymar dollen met Lille-verdediging

Wat een avond voor PSG! In en tegen Lille zorgde het voor een demonstratie van formaat. Kylian Mbappé opende het feest al na acht seconden met de snelste goal in de clubhistorie. Ook Lionel Messi en Neymar dolden met de Lille-verdediging en zorgden voor de nodige doelpunten. Mbappé zelf zorgde voor de kers op de taart met een hattrick en de bijhorende 1-7.

Het was Lionel Messi die een diep lopende Mbappé vanop de eigen helft perfect bediende. Mbappé nam de voorzet van de Argentijn in dank aan: hij lobde hem van net buiten de zestien meter in één tijd over de uitkomende Lille-doelman. Het is tevens ook het snelste doelpunt in de Ligue 1 sinds het begin van de metingen in het seizoen 2006-2007 door statistiekenbureau Opta.

? | Is dit het het snelste doelpunt ooit? ???? #LOSCPSG pic.twitter.com/Q6rSp9IqkE — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 21, 2022

Na het openingsdoelpunt van Mbappé ging het Parijse feest gewoon door in Lille. Halfweg de eerste helft opende Lionel Messi zijn rekening. Na een voorzet van Nuno Mendes legde de Vlo de bal proper in de hoek.

Daarna ging het snel, want nog voor rust stond het al 0-4. Achraf Hakimi tekende voor de 0-3 en ook Neymar kon niet op het scorebord ontbreken. In één tijd verschalke de Braziliaan doelman Jardim.

Braziliaan in vorm

PSG had werkelijk geen kind aan de landskampioen van het seizoen 2020/2021. Neymar was na rust al snel daar met de 0-5.

En als Neymar een tweede keer scoorde, kon Mbappé uiteraard niet achterblijven. Na goed samenspel met de Braziliaan schoot de Franse superster de 1-6 tegen de netten. Tussendoor had Jonathan Bamba gemilderd namens Lille.

?? | Kylian Mbappé trapt ook z'n tweede tegen de touwen! ?? #LOSCPSG pic.twitter.com/DNwbtjy6wN — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) August 21, 2022

Maar daarbij liet Mbappé het niet, want in de slotfase lukte de Fransman - weer op assist van Neymar, zijn derde van de avond - een hattrick. Mbappé in supervorm met de dertiende hattrick uit zijn carrière, maar ook Neymar kan er wat van. De Braziliaan is met vijf doelpunten en zes assists uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen.

Voor Lille werd het een avond om snel te vergeten. De club uit Noord-Frankrijk was zondagavond helemaal op de dool en slikte voor het eerst in haar geschiedenis thuis zeven tegendoelpunten.

Na drie wedstrijden staat PSG helemaal alleen met het maximum van de punten bovenaan het klassement. Het scoorde al maar liefst 16 (!) keer. Lille bevindt zich met 4 op 9 in de middenmoot van de rangschikking.