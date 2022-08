Duel der Belgen in Ligue 1 levert geen winnaar op: Matz Sels geeft met Straatsburg zege in slotfase weg tegen Reims van Wout Faes

Het Straatsburg van Matz Sels heeft alweer niet kunnen winnen in de Ligue 1. In het duel der Belgen incasseerde het in de slotfase nog een gelijkmaker tegen Stade Reims. Het werd 1-1.

Straatsburg dook de kleedkamers in met een bonus dankzij Alexander Djiku, die in de blessuretijd van de eerste helft scoorde. Matz Sels leek zijn netten ook in de tweede helft ongeschonden te houden tegen Reims, met Wout Faes en Maxime Busi in de basis, maar Folarin Balogun maakte in minuut 84 nog gelijk. Thomas Foket ontbrak bij de bezoekers met een blessure.

Beide teams schieten weinig op met de puntendeling. Straatsburg is dertiende in de rangschikking met 2 op 9. Reims bengelt met een punt minder in de onderste regionen, op de negentiende en voorlaatste plaats.

Brecht Dejaegere beslissend bij Toulouse

Nog in de Ligue 1 hebben Toulouse en Lorient 2-2 gelijkgespeeld. Armand Lauriente zette de bezoekers razendsnel op rozen, maar op het halfuur stelde Rafael Ratao orde op zaken. Gewezen Kortrijk-aanvaller Terem Moffi liet op een handvol minuten van de onderbreking na om Lorient opnieuw de leiding te schenken van op de penaltystip.

Halverwege de tweede helft nam Thijs Dallinga een assist van kapitein Brecht Dejaegere in dank aan. Dat volstond evenwel niet voor de winst: Ibrahima Kone was op zijn beurt wel succesvol toen hij mocht aanleggen van op elfmeter en bepaalde op die manier de eindstand.

Foto: AFP

Toulouse is als promovendus met een verdienstelijke 5 op 9 uit de startblokken geschoten. Het begeeft zich met dat puntentotaal net onder de top vijf in de Franse hoogste voetbalafdeling.