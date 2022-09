PSG wint makkelijk tegen tien man van Nantes: Lionel Messi bedient Kylian Mbappé twee keer

PSG blijft samen met Marseille leider in de Ligue 1. De Parijzenaars wonnen zaterdagavond vlotjes van Nantes, dat driekwart van de wedstrijd met zijn tienen verder moest. Kylian Mbappé scoorde tweemaal, telkens op aangeven van Lionel Messi.

Messi en Mbappé sloegen een eerste keer toen na 18 minuten. Even later werd opponent Fabio van het veld gestuurd, waardoor PSG vrij spel had. Mbappé - weer op aangeven van Messi - maakte er kort na de pauze 0-2 van, een kwartier legde Mendes de 0-3-eindstand vast. Mbappé zit zo intussen al aan zeven competitiedoelpunten dit seizoen.

PSG is de competitie begonnen met 16 op 18 en deelt de leidersplek met Marseille, dat met 0-2 won bij Auxerre. Nantes is voorlopig tiende met zes punten.

?? | Ligue 1 is te makkelijk voor Kylian Mbappé! ?? #FCNPSG pic.twitter.com/eBAF3nYuJq — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 3, 2022