Nipte zege tegen Nice geeft Philippe Clement en Monaco wat meer ademruimte

AS Monaco heeft op bezoek bij OGC Nice de zege gepakt. Het team van Philippe Clement speelde niet zijn beste wedstrijd, maar dankzij een kopbaldoelpunt van Breel Embolo pakte het toch de volle buit. Dankzij de zege geeft Monaco zichzelf wat meer ademruimte.

AS Monaco en Philippe Clement beleefden niet hun beste seizoensstart. Na vijf speeldagen pakten de Monegasken slechts vijf punten. Niet de start die ze voor ogen hadden. Op bezoek bij Nice kreeg Philippe Clement en co. de kans om zich wat meer ademruimte te geven. Dan moest er wel gewonnen worden.

Monaco begon dan ook goed aan de wedstrijd, maar doelpunten leverde dat niet op. Ook Nice stak zijn neus aan het venster, maar doelman Nübel was bij de pinken om het schot van Pépé uit zijn doel te ranselen.

Na de pauze bleef de wedstrijd in evenwicht. Het was wachten op een doelpunt om de match open te breken. Dat kwam er ook. Twintig minuten voor tijd kreeg Breel Embolo de bal perfect op het hoofd gespeeld van Caio Henrique. Kasper Schmeichel had geen verhaal tegen de kopbal van de Zwitser: 0-1.

🆙 | Breel Embolo kopt AS Monaco op voorsprong! 💥 #OGCNASM pic.twitter.com/tDWlkpFOvs — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 4, 2022

Nice drong nog even aan, maar Monaco hield al bij al vlot stand. Dankzij de zege springt Monaco weer naar de middenmoot in de Ligue 1. Het zal meer dan waarschijnlijk voor de nodige opluchting zorgen bij Philippe Clement.