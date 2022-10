Lionel Messi en Kylian Mbappé helpen PSG voorbij Nice, Parijzenaars komen weer aan de leiding in Ligue 1

PSG heeft op de negende speeldag van de Ligue 1 nipt gewonnen van Nice. De Parijzenaars haalden het met 2-1, Kylian Mbappé was in de slotfase de grote redder in nood. PSG pakt zo 25 op 27 en wipt weer over Marseille naar de leiding in de Franse hoogste klasse.

Het was Lionel Messi die na een halfuur spelen vanop een vrije trap de score opende voor PSG. Er leek voor de thuisploeg geen vuiltje aan de lucht, maar de gelijkmaker van Laborde vroeg in de tweede helft maakte geen deel uit van het script. PSG moest zo opnieuw aan de bak en werd uiteindelijk pas in de 83ste minuut gered door Kylian Mbappé, die de winnende 2-1 scoorde.

Bekijk hier de goals:

?? | Gaêtan Laborde hangt de bordjes opnieuw gelijk! ????? #PSGOGCN pic.twitter.com/chxyUfYumf — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 1, 2022