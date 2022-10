Philippe Clement en Monaco boeken vijfde zege op rij tegen Montpellier, Matz Sels voor het eerst aan het feest dit seizoen

Philippe Clement en Monaco hebben zondag op de tiende speeldag van de Ligue 1 met 0-2 de maat genomen van Montpellier. Breel Embolo (45.+1) en Myron Boadu (80.) trapten de Monegasken naar een vijfde opeenvolgende overwinning op rij. Na tien speeldagen blijft Monaco met twintig punten op de vijfde plaats, op zes punten van leider PSG.

Na zeges tegen Nice, Lyon, Nantes en Reims hoopte Clement de goede lijn door te kunnen trekken tegen middenmoter Montpellier. De Zwitserse spits Breel Embolo zette zijn ploeg vlak voor rust op de goede weg met een harde knal in het dak van het doel. Pas tien minuten voor affluiten wist Monaco zijn voorsprong uit te breiden. De jonge Nederlander Boadu zette de eindstand op het bord. Eliot Matazo bleef de hele wedstrijd op de bank.

Theate en Doku zetten ongeslagen reeks voort

Stade Rennes heeft zijn ongeslagen reeks voortgezet tegen Nantes, dat met 3-0 onderuitging in Bretagne. Amine Gouiri (26.) brak de partij open in het Roazhon Park en Martin Terrier (80.) en Desire Doue (84.) diepten in het slot de voorsprong nog uit. Arthur Theate stond andermaal in het hart van de defensie bij de thuisploeg, waar Jérémy Doku verstek moest laten gaan vanwege een nieuwe dijbeenblessure en Joe Rodon in de voorlaatste minuut van de reguliere speeltijd uitgesloten werd.

Rennes is al zes wedstrijden ongeslagen in competitieverband (4 zeges en 2 gelijke spelen), wat zich vertaalt in een zesde plaats in de algemene rangschikking van de Franse eerste klasse met 18 punten.

Foto: AFP

Eerste zege voor Matz Sels en co.

Nog in Frankrijk wonnen Matz Sels en Straatsburg met 2-3 gewonnen op het veld van Angers. Het is de allereerste zege van het seizoen voor de club van de Belgische doelman.

Kevin Gameiro, ooit nog international bij Frankrijk zette Straatsburg al vroeg in de wedstrijd op de goede weg. Adrien Hunou herstelde niet veel later het evenwicht. Dankzij een eigen doelpunt van Miha Blazic en een treffer van Habib Diallo verzamelden de bezoekers een dubbele bonus. Die bleek genoeg voor de overwinning. Blazic zette zijn eigen doelpunt nog recht in het slot van de wedstrijd, maar zijn treffer volstond niet om Straatsburg van een eerste zege van het seizoen te houden.

Door de overwinning telt Straatsburg acht punten en springt het van de laatste naar de veertiende plek in de stand.

Ook Maximiliano Caurfriez kwam vandaag in actie. Bij Clermont Foot stond de 25-jarige verdediger negentig minuten tussen de lijnen. De voormalige speler van STVV haalde het met 2-1 van Auxerre. Door de zege telt Clermont zestien punten, goed voor een zesde plaats in het klassement.