Lens en Loïs Openda winnen met kleinste verschil van Montpellier

Op de elfde speeldag in de Ligue 1 won Lens met 1-0 van Montpellier. Loïs Openda draafde een uur op voor de thuisploeg. Zijn vervanger Wesley Saïd trof raak in de 67e minuut. Lens is opgeklommen naar de derde plaats in de stand met 24 punten. Lorient, dat zaterdag 0-0 gelijkspeelde tegen Reims, en PSG, dat zondag Marseille ontvangt, tellen twee punten meer.