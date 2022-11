RC Lens en invaller Loïs Openda steviger op de tweede plek na knappe 15 op 15

RC Lens heeft tijdens de vijftiende speelronde in de Ligue 1 Clermont als vijfde opeenvolgende tegenstander aan zijn degen geregen: 2-1. Rode Duivel Loïs Openda mocht iets na het uur, bij een 1-1-stand, invallen en zorgde zo mee voor de zege.

De bezoekers, met Maximiliano Caufriez links achterin, doken de kleedkamers in met een voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Salis Abdul Samed (39.). In de tweede helft rechtte de thuisploeg de rug na goals van Wesley Said (60.) en Seko Fofana (68.). Loïs Openda betrad tussenin het speelveld bij Lens in de 64e minuut.

Lens duikt bijgevolg de WK-pauze in met een perfecte 15 op 15. Het palmt stevig de tweede plaats in de stand van de Franse eerste klasse in met 36 punten.