Mbappé redt PSG tegen staartploeg Strasbourg, ondanks rode kaart voor gefrustreerde Neymar

Paris Saint-Germain heeft woensdagavond thuis gewonnen tegen RC Strasbourg. De Parijzenaars kwamen voor, maar dankzij een rode kaart voor een gefrustreerde Neymar kwam het toch in de problemen. Uiteindelijk kon PSG in de extra tijd toch de zege binnenhalen dankzij Kylian Mbappé.

PSG, leider in de Ligue 1, is tegen het kleine RC Strasbourg met de schrik vrijgekomen. En dat heeft alles te maken met de kuren van Neymar. De Braziliaan had de vroege exit op het WK in Qatar duidelijk nog niet goed verwerkt en liep tegen een domme rode kaart aan: hij pakte twee keer geel in twee minuten tijd. Eentje voor een bewuste slag in het gezicht van een tegenspeler, een tweede voor een fopduik om een onterechte strafschop te versieren. De stoppen van de Braziliaan sloegen volledig door en ging onder andere neus aan neus staan met de scheidsrechter.

🤦‍♂️ | Marquinhos scoort zijn tweede van de avond, maar deze keer aan de verkeerde kant. 😶 #PSGRCSA pic.twitter.com/Tab8gk0KOH — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 28, 2022

Neymar tegen RC Strasbourg. Foto: AFP

Zo kwam RC Strasbourg, dat in de stand amper 11 schamele puntjes telt, langszij dankzij een owngoal van Marquinhos. Maar in de extra tijd kwam er dan toch de verlossing voor de thuisploeg dankzij een penaltygoal van Kylian Mbappé. De match eindigde op 2-1.

FT | Kylian Mbappé redt in de allerlaatste minuut de meubelen voor PSG vanop de stip. ⚜️ #PSGRCSA pic.twitter.com/IkcCYx3m2C — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 28, 2022

Kersvers wereldkampioen Lionel Messi was er nog niet bij. Hij geniet nog van wat rust na het lange WK-traject in Qatar.