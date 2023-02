Franse topper die er eigenlijk geen is: Kylian Mbappé dirigeert PSG in samenspel met Messi naar makkelijke zege tegen eerste achtervolger Marseille

Paris Saint-Germain heeft de Franse topper met 0-3 gewonnen van Marseille. Nu ja topper, de Parijse supersterren waren oppermachtig en lieten hun eerste achtervolger in het klassement geen schijn van kans. De hoofdrollen in de partij gingen - hoe kan het ook anders - naar Lionel Messi en Kylian Mbappé. Die andere, Neymar, ontbrak met een blessure.

Na een kwartier spelen was er even opschudding in het Stade Vélodrome. Verdediger Presnel Kimpembe ging zonder bal ineens tegen de grond. De beelden deden het ergste vermoeden, maar gelukkig werd al snel duidelijk dat het om een blessure aan de achillespees ging. Danilo kwam als vervanger van Kimpembe tussen de lijnen.

Tien minuten later toch positief nieuws voor PSG, want Kylian Mbappé opende de score voor de Parijzenaars. De assist kwam van Lionel Messi, die zijn Franse maatje goed diep stuurde. De eerste kans was zo meteen de goeie voor Mbappé.

Een paar minuten later stond het alweer 2-0. De assist kwam deze keer van Mbappé, het doelpunt kwam op naam van Messi, die na een afgemeten voorzet maar binnen hoefde te duwen. Voor de Argentijn het 700ste doelpunt in clubverband. De Vlo scoorde 28 goals voor PSG en 672 stuks voor Barcelona.

Tien minuten na rust deelde PSG de doodsteek uit aan Marseille. Hoeft het nog te verbazen dat de hoofdrolspelers bij deze derde treffer naar de namen van Kylian Mbappé en Lionel Messi luisterden? Deze laatste chipte de bal heerlijk tot bij de Franse superster, die Marseille-doelman Pau Lopeze vervolgens in één tijd enig mooi verschalkte.

Het tweehonderdste doelpunt van Mbappé in Parijse loondienst. Daarmee is hij nu samen met Edinson Cavani topscorer aller tijden van de club. Mbappé realiseerde dit aantal wel in slechts 246 wedstrijden, 55 duels minder dan Cavani hiervoor nodig had. Al zal het maar een kwestie van tijd zijn vooraleer Mbappé de Argentijn, inmiddels spelend voor Valencia, ook voorbij steekt.

Het is al van 2011 geleden dat Marseille thuis nog eens kon winnen van PSG en dat is ook dit jaar het geval. Het ziet de Parijzenaars zo uitlopen tot acht punten. De Franse titelstrijd - indien die er ooit was - lijkt zo definitief beslecht. Marseille blijft met 52 punten tweede en telt twee punten voorsprong op achtervolgers Monaco en Lens.

La joie au cœur du vestiaire après la victoire dans #LeClassique ! ??



De zege van PSG is tevens een revanche voor de bekeruitschakeling begin deze maand in Marseille. De Zuid-Fransen haalden het in de achtste finale van de Coupe de France toen met 2-1.