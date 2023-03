Als dat geen vertrouwen geeft, zo vlak voor interlandbreak met Rode Duivels: Loïs Openda treft weer twee keer raak voor Lens

Loïs Openda lijkt met het oog op de interlandbreak net op tijd zijn topvorm te pakken te hebben. De Rode Duivel scoorde zaterdagavond twee keer voor RC Lens in de met 3-0 gewonnen partij tegen Angers.

Openda had vorige week ook al driemaal gescoord en een assist gegeven in de competitiewedstrijd bij Clermont. Later deze maand zal hij bij de Rode Duivels één van de spitsen zijn waarop de kersverse Belgische bondscoach Domenico Tedesco rekent in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden en de oefenmatch tegen Duitsland. Openda’s speelkansen zijn daarin ook al gestegen door de afwezigheid van Michy Batshuayi - de voorbije jaren doorgaans tweede achter Romelu Lukaku in de Belgische pikorde der spitsen.

Lens rukt door de overwinning op naar een voorlopige tweede plek in de Ligue 1, al kan het zondag weer ingehaald worden door Marseille - dat op bezoek gaat bij Reims. Leider PSG heeft negen punten meer dan Lens en speelt zondag tegen Stade Rennes.