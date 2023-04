Kylian Mbappé en uitgefloten Messi geven niet thuis: PSG heeft niets in de pap te brokken tegen Lyon en pakt pijnlijke 0 op 6

Paris Saint-Germain is zondagavond in eigen huis pijnlijk onderuit gegaan tegen Olympique Lyon. De uitploeg, dit seizoen toch slechts een middenmotor in de Ligue 1, haalde het met het kleinste verschil. Bij PSG stonden Kylian Mbappé en Lionel Messi allebei in de ploeg, maar beide vedetten kenden een offday.

Voor Messi begon de avond al in mineur. Bij het omroepen van zijn naam werd de Argentijn door een deel van de PSG-supporters keihard uitgefloten. Dat Messi zijn aflopende contract in Parijs nog steeds niet verlengd heeft, wordt hem kennelijk niet in dank afgenomen.

Lionel Messi was booed once again by PSG fans at the Parc des Princes 😳pic.twitter.com/P6u8rfZoKx — SPORTbible (@sportbible) April 2, 2023

Had het voorval een invloed op zijn spel? In de eerste helft stelde de autoritaire leider in Frankrijk aanvallend alleszins niet veel voor. De beste kans was zelfs voor Lyon, maar Alexandre Lacazette faalde vanop de stip.

Na rust was het dan toch prijs voor Lyon. Invaller Bradley Barcola bracht de uitploeg op voorsprong met zijn vierde treffer van het seizoen. Het bleek uiteindelijk de enige treffer van de partij, want ook in de tweede helft kon PSG geen vuist maken. De Parijse club speelde een absolute non-match en pakt na de verliespartij van vorige week tegen Rennes 0 op 6.

Foto: AFP

Ondanks de tweede opeenvolgende competitienederlaag heeft PSG nog steeds een comfortabele voorsprong van zes punten op eerste achtervolgers Lens en Marseille. Lyon is negende met 44 punten. Het staat op acht punten van een plaats die recht geeft op Europees voetbal.