Straatsburg en Matz Sels doen geweldige zaak in degradatiestrijd dankzij zege bij Reims-Belgen

Straatsburg heeft zondagnamiddag op de 32e speeldag van de Ligue 1 een mooie zege gerealiseerd bij Stade de Reims. De bezoekers triomfeerden met 0-2.

Habib Diallo was de gesel van dienst: al in de eerste minuut trof de Senegalese aanvaller raak en in de 37e minuut verdubbelde hij de voorsprong. Die dubbele opdoffer kwam de thuisploeg nadien niet meer te boven. Maxime Busi en Thomas Foket startten op links- en rechtsachter in het verliezende kamp. Busi ruimde na 55 minuten plaats voor landgenoot Thibault De Smet, terwijl Foket een kwartier later naar de kant werd gehaald. Aan de overzijde hield Matz Sels zijn netten ongeschonden.

In het klassement van de Franse eerste klasse is Reims, onder leiding van Will Still, de pedalen wat kwijt na een recente 1 op 9. Het staat wel nog steeds achtste met 47 punten. Straatsburg klautert op zijn beurt na twee opeenvolgende overwinningen uit het gevarendal, naar de vijftiende positie met 32 eenheden.