Noë Dussenne bezorgt tienkoppig Standard in extremis punt tegen Gent op de openingsspeeldag

AA Gent blijft vervloekt op speeldag 1. Voor het tiende jaar op rij kon het zijn openingsmatch niet winnen (2-2), en dat tegen tien man van Standard. De Buffalo’s, die beschouwd worden als outsider voor de titel, blijven zo met een fikse kater achter na de openingsspeeldag.

De Gentse Feesten leveren vaak een kater op. Ook bij AA Gent. De Buffalo’s moeten hun competitieopener steevast op verplaatsing spelen omdat de politiediensten op het thuisfront hun handen vol hebben. Het zorgde ervoor dat Gent al negen jaar op rij niet won op de openingsspeeldag. Een heuse vloek.

De mannen van Hein Vanhaezebrouck wilden dit jaar de ban breken op Sclessin. De coach was weliswaar nog geschorst en de bezoekers misten naast Odjidja, De Sart en Depoitre ook Nurio en Castro-Montes, maar wat stelde Standard nog voor? De Luikenaars zijn overgenomen door Amerikanen, maar die lijken eerder spelers te willen verkopen dan aan te trekken. De fans maalden er niet om. In Luik zijn er toch alweer 17.000 abonnementen verkocht.

Snelste rood van de eeuw

Het begon goed voor de Gentenaars. Bij een eerste doorbraak van Hugo Cuypers haalde Calut hem neer en die kreeg meteen geel. Op het kwartier ging de linksachter opnieuw stevig door, waardoor Standard 15 minuten na het seizoensbegin al met 10 man stond, Het was de snelste rode kaart van het seizoen in de 21ste eeuw, maar niet de snelste rode kaart ooit op speeldag 1. In 1999 slaagde Sven Vandenbroeck van KV Mechelen erin om al na 2 minuten een uitsluiting te versieren tijdens de seizoensouverture. Dit geheel terzijde.

Tegen tien man begon AA Gent wel te domineren. Alleen wilde Tissoudali het soms te mooi doen en enkele flipperkastfases leverden geen doelpunt op. Het was bovendien uitkijken voor de counters van Standard, dat héél verticaal speelde en snel omschakelde. Bij één van die uitbraken raakte Torunarigha de dribbelende Amallah en scheidsrechter Lawrence Visser legde de bal op de stip. Gent was boos, maar Amallah knalde zelf de 1-0 voorsprong op het bord.

Het Luikse bestuur wil spelers als Amallah, Raskin, Bodart graag te gelde maken. Toch lieten zij nu de ploeg draaien.

Misschien een geluk dat Hein Vanhaezebrouck geschorst was, want de bezoekers wonden zich op over ref Visser. Bodart pakte een bal buiten de box en toch werd er niet gefloten. Emond beroerde een bal met zijn elleboog, maar de scheidsrechter en de VAR gaf geen kik. Iemand in de tribunes vrat zijn klak op, maar Gent ging met een achterstand de rust in.

Best vervelend, want in alle prognoses werden de Buffalo’s voorspeld als een outsider voor de titel. Dat vinden ze in de Ghelamco Arena zelfs een beetje ambetant, want ze wentelen zich daar liever in de underdogrol. Al wilden ze toch ook graag een statement maken in die eerste wedstrijd.

Na de pauze drukten de Oost-Vlamingen de thuisploeg dan ook verder achteruit. De verguisde Darko Lemajic kopte op de lat, maar maakte ook oorlog in de zestien. Bij een voorzet legde de Servier de bal af, waarna Tarik Tissoudali de 1-1 binnenknalde. Opluchting alom.

Foto: Isosport

Geliefde Lemajic?

Al was dat uiteraard nog niet genoeg. De Gentenaars wilden de drie punten en speelden de bal voortdurend rond op de helft van Standard. Het was wachten tot de bijl viel en dat gebeurde ook. Na een heel lang uitgesponnen combinatie gooide Kums het leer voor doel, waar Darko Lemajic de winning goal binnenkopte.

Heel even zag het ernaar uit dat de Buffalo-fans de boomlange spits toch een beetje in hun hart zouden sluiten, maar de vreugde was van korte duur. Bij die ene tegenaanval van Standard na de rust liet Okumu zijn man lopen. Plots dook de mee opgeschoven Dussenne op voor de goal en stond het 2-2.

Ook na tien jaar kon AA Gent zijn openingsmatch dus niet winnen. Misschien eens smeken bij de burgemeester om thuis te mogen spelen?