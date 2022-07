Charleroi maakt het zichzelf moeilijk, maar wint toch van Eupen en is de eerste leider

Charleroi heeft gedaan wat het moest doen: het won met 3-1 van Eupen op de openingsspeeldag. Zaroury en Bessilé zetten de Carolo’s op rozen, maar na een doelpunt van invaller N’dri was het nog bibberen voor de thuisploeg tot de 3-1 van Gholizadeh in de laatste minuut.

Het was voor Charleroi direct van moeten tegen Eupen op de eerste speeldag. Nog voor er een bal getrapt was, moest het bestuur al om kalmte oproepen in een open brief: de supporters verwijten het bestuur dat ze geen ambitie hebben op de transfermarkt.

En dat zagen we in de basisploeg van Charleroi: er vielen geen nieuwkomers te bespeuren. Enkel Bager haalde nog de bank, Marcq en Benbouali (niet speelgerechtigd) zaten in de tribune. Zaroury mocht voorin plaatsnemen naast Badji. Bij Eupen had Bernd Storck – ook nieuw bij Eupen – plaats voor vier debutanten: Van Genechten, Charles-Cook, Kral en Christie-Davis.

Dominant Charleroi

De Carolo’s begonnen direct met goeie intenties: een een-tweetje tussen Morioka en Kayembe eindigde op wat Eupense benen. Eupen reageerde via Nuhu, maar Koffi was attent en klemde de bal tussen zijn benen. Charleroi domineerde, en nog voor de twintigste minuut werd de thuisploeg beloond na een knappe aanval via Zaroury en Zorgane. Uiteindelijk was het Zaroury die de bal voor de neus van Badji tegen de touwen trapte. Eupen was nog een keer gevaarlijk voor rust, maar Koffi was attent op het afstandschot van Déom.

Foto: BELGA

Snel op rozen

Charleroi zat na de pauze al snel op rozen toen Morioka een hoekschop op het hoofd van Bessilé schilderde en de Fransman de bal staalhard tegen de touwen kopte. De Carolo’s appelleerden ook nog voor een penalty, maar Nkuba stond buitenspel.

Bij Eupen was N’Dri ondertussen ingevallen, en die had er wel zin in. Zijn eerste poging werd nog goed gepakt door Koffi, maar een kwartier voor tijd klopte hij de doelman toch vanuit een scherpe hoek. De Carolo’s verknoeiden elke counter, en bijna was Lambert nog de held bij Eupen, maar zijn kopbal werd gepakt door Koffi. Gholizadeh maakte er uiteindelijk op de rebound nog 3-1 van.

Foto: BELGA

Charleroi: Koffi, Knezevic (87’ Bager), Andreou, Bessilé, Nkuba (68’ Tchatchoua), Zorgane (74’ Heymans), Ilaimaharitra, Morioka, Kayembe (74’ Mbenza), Zaroury (68’ Gholizadeh), Badji.

Eupen: Nurudeen, Van Genechten, Lambert, Kral, Magnee, Christie-Davis, Déom (74’ Magee), Peeters, Charles-Cook (87’ Davidson) , Prevljak, Nuhu (64’ N’Dri).

Doelpunten: 18’ Zaroury (Zorgane) 1-0, 50’ Bessilé (Morioka) 2-0, 76’ N’Dri (Prevljak) 2-1, 90’ Gholizadeh 3-1.

Gele kaarten: 1’ Déom, 45’ Andreou.