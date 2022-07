Maertens en Tamari bezorgen OH Leuven overwinning op openingsspeeldag

OH Leuven wint zijn openingsspeeldag met 0-2 in het Guldensporenstadion. KV Kortrijk vergat zijn kansen af te maken in de eerste helft en kreeg het deksel op de neus in de tweede. Maertens en Tamari tekenden voor de twee doelpunten.

Brys begon met zes nieuwe namen aan de aftrap. Raphael Holzhauser was daar een van. De Oostenrijkse spelmaker liet in zijn eerste wedstrijd voor OH Leuven geen blijvende indruk na. Wie dat wel deed, was Mbayo. De vinnige buitenspeler was de dirigent van een flitsend KV Kortrijk in het begin van de wedstrijd. Hij stelde Cojocaru, de nieuwe Leuvense doelman, enkele malen op proef. De Roemeen pakte enkele malen uit met goede reflexen en zorgde dat zijn netten schoon bleven. De Kerels werden luid aangemoedigd door de thuisaanhang, maar ze vergaten te profiteren van hun blitzstart. Leuven kwam niet in het spel voor.

Na het wervelende begin zakte het tempo in de wedstrijd. Leuven zocht meer zijn spel en probeerde op te bouwen met Maertens, maar het raakte niet verder dan pogingen over doel van Thorsteinsson en De Norre. De Kortrijkse verdediging had moeite met een bedrijvige Tamari. De Jordaanse dribbelkont van OH Leuven heeft een enorm kleine draaicirkel en dat leek Radovanovic van Kortrijk op bepaalde momenten nog niet te weten.

Foto: BELGA

Rollen omgedraaid in tweede helft

Het vuur was op het einde van de eerste helft uit de wedstrijd verdwenen, maar Thorsteinsson wakkerde het meteen weer aan in het begin van de tweede 45 minuten. De IJslander legde aan van in de zestien meter en zag zijn hard schot op de paal verdwijnen. De rollen waren zowaar omgedraaid in de tweede helft. Leuven zette druk op de rood-witte verdediging en domineerde het middenveld. De mannen van Belhocine probeerden op de counter wat te forceren, maar hun speerpunt Gueye werd niet vaak gelanceerd.

KVK was gewaarschuwd, maar de Leuvenaars bleven aandringen. De druk bleef toenemen en uiteindelijk moest Kortrijk plooien. Patris zette een actie op vanop rechts en bracht het leer tot aan de tweede paal waar Maertens heel alleen stond. De nieuwe kapitein tikte simpel binnen. De Neve kreeg vlak na de 0-1 de kans om de bordjes weer gelijk te hangen, maar de nieuwkomer schoof de bal ver voorbij Cojocaru. Wat De Neve niet kon, kon Tamari wel. De Jordaan dribbelde vanop zijn eigen helft en verschalkte op zijn beurt doelman Ilic. Een mooie bekroning op zijn wedstrijd.

Volgende week wacht meteen al een test voor de Veekaa. Het gaat op bezoek bij Seraing in de hoop de drie punten mee te nemen naar West-Vlaanderen.

Foto: BELGA

KV Kortrijk: Ilic, D’Haene, Watanabe, Radovanovic (75’ Silva), Mehssatou, De Bruyn (56’ Benchaib), Keita, Sissoko (81’ Henen), Mbayo (75’ De Neve), Messaoudi, Gueye

OH Leuven: Cojocaru, Ouedraogo, Patris, Pletinckx, De Norre, Tamari, Gamboa (63’ Malinov), Maertens, Holzhauser (90’ Gilis), Thorsteinsson (79’ Dom), Nsingi (63’ Kukharevych)

Doelpunten: 73’ Maertens (Patris) 0-1, 92’ Tamari

Gele kaarten: 57’ Gueye (fout), 69’ Mehassatou (geel), 93’ Keita (geel)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Lothar D’Hondt