Pareltje van nieuwkomer Simon Adingra levert vicekampioen Union slechts een punt op tegen Sint-Truiden

Vicekampioen Union is op de openingsspeeldag niet voorbij Sint-Truiden geraakt. De Brusselaars gaven aanvankelijk een makke indruk en kwamen ook op achterstand na een kopbaldoelpunt van Hayashi, maar een heerlijke flits van Simon Adingra leverde de bezoekers alsnog een puntje op.

Vicekampioen Union ging zaterdagavond op het kunstgras van Sint-Truiden op zoek naar de volle buit in de eerste wedstrijd van het ‘seizoen van de bevestiging’. Al was er wel heel wat gewijzigd tegenover vorig seizoen: niet Felice Mazzu maar Karel Geraerts stuurde zijn manschappen aan, en op het veld zagen we geen Casper Nielsen, Deniz Undav of Kaoru Mitoma meer. Die laatste twee werden tegen STVV vervangen door nieuwkomers Dennis Eckert Ayensa en Simon Adingra, terwijl Lynen voor het eerst sinds zijn zware blessure begin oktober ook weer aan een wedstrijd mocht starten op de plaats van Casper Nielsen.

Met STVV kreeg Union wel meteen een te duchten tegenstander voorgeschoteld: de troepen van Bernd Hollerbach eindigden vorig seizoen met 23 op 27 en verloren niet meer in de competitie sinds januari. De vicekampioen was gewaarschuwd.

Hayashi knikt raak

Dat Sint-Truiden in een goede flow zit, zagen we ook op het veld. De Truienaren waren enthousiast en moesten zeker niet onderdoen voor Union, dat via een kopbal van Burgess een eerste keer kon dreigen. Maar bij de eerste echte kans van de thuisploeg was het meteen raak: Hashioka schilderde het leer op het hoofd van landgenoot Hayashi, die Moris geen kans liet. 1-0 voor STVV.

Het ging bij Union allemaal wat moeizamer dan vorig jaar. De goede intenties waren er wel, maar de uitvoering liet vaak te wensen over. Net voor het halfuur kregen de Brusselaars wel de kans op de gelijkmaker: Vanzeir kapte zijn mannetje makkelijk uit, maar raakte in twee keer niet voorbij Schmidt. Voorts was er in de eerste helft weinig te beleven: enkel een knappe vrije trap van Koita, gepareerd door Moris, en een heerlijke panna van diezelfde Koita bij Nieuwkoop zijn het neerpennen waard.

De tweede helft moest beterschap bieden voor Union, al mocht het meteen van geluk spreken wanneer dodelijk balverlies van Teuma niet werd afgestraft. Voorts was de tweede helft niet veel soeps: de slordigheden bij Union stapelden zich op, Sint-Truiden kwam amper in de problemen. In minuut 62 konden de bezoekers dan toch eens dreigen: Ayensa slingerde door de verdediging en haalde uit, maar hij gaf zijn trap te weinig krul mee.

Foto: Dick Demey

Schitterend doelpunt

Geraerts greep dik twintig minuten voor het einde in: de 18-jarige Arnaud Dony, nota bene deze zomer nog weggeplukt bij STVV, kwam tussen de lijnen. Het thuispubliek trakteerde hem op een striemend fluitconcert. Het leek Union alleszins wel vleugels te geven. Enfin, Union: het was Simon Adingra – gehuurd van Brighton - die het in de 71e minuut helemaal alleen forceerde. De Ivoriaan deelde eerst een heerlijke panna uit bij Konaté, haalde nadien nog een frisse neus tijdens een gezondheidswandeling door de Truiense defensie en krulde daarna het leer enig mooi voorbij Schmidt in doel. Een juweel van een doelpunt.

Verder dan dat kwam Union echter niet: het eiste het balbezit wel meer en meer op, maar kansen creëren lukte niet meer. Helemaal op het einde kwam Union zelfs nog erg goed weg: Nieuwkoop maaide een doorgebroken Brüls neer op de rand van de zestien, maar de Nederlander kwam er vanaf met geel. De vrije trap van Brüls week af en bleef hangen voor doel, maar Anthony Moris pakte nog uit met een fenomenale parade om de 2-1 te voorkomen.

Foto: BELGA

Sint-Truiden: Schmidt, Al-Dakhil, Hashioka, Konaté, Koita, Hayashi (86’ Kaya), Kagawa (74’ Bruno), Bauer, Boya, Leistner, Brüls

Union: Moris, Kandouss (40’ Sykes), Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop, Lynen (69’ Dony), Teuma, Lazare, Adingra, Vanzeir (88’ Salah), Ayensa

Doelpunten: 22’ Hayashi (1-0), 71’ Adingra (1-1)

Gele kaarten: 33’ Burgess, 52’ Lynen, 85’ Sykes, 90+4’ Nieuwkoop

Scheidsrechter: Jonathan Lardot