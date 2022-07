Skov Olsen sleept Club Brugge in knotsgekke topper met twee goals (3-2) voorbij Genk

Club Brugge heeft een knotsgekke opener tegen Genk met een zege kunnen afsluiten: het won 3-2 na een penalty in de blessuretijd. Skov Olsen werd de grote man met twee goals, Jutgla toonde meteen waarom hij minuten kreeg bij FC Barcelona. In de 47ste minuut stond het nochtans nog 1-2 nadat Club voor de rust bij momenten werd weggespeeld.

Je zal het maar meemaken. De eerste speeldag van het seizoen, op het veld van Club Brugge. Een urenlange busrit in de brandende hitte door een ongeval op de snelweg. De aftrap? Die haalden de supporters van Genk niet, en ondertussen bestookten hun helden het Brugs doel met een regelrechte blitzkrieg tijdens het openingskwartier. Maar liefst vijf (!) keer moest Mignolet de meubelen redden: onder andere Ito, Oyen en twee keer Dessers kregen het leer niet voorbij de Rode Duivel. Club was echt nérgens. Mechele stond op zijn benen te bibberen, de jonge Mbamba kreeg geen vat op het middenveld. De ervaren rotten - Vanaken en Vormer - raakten niet in hun spel. Nieuwkomer Nielsen werd al vroeg (en onder applaus) richting de opwarming gestuurd. En toch kwam Club op voorsprong: straf.

Jutgla - een heel nuttige pion - rende diep en nam een lange bal prima aan. Hij zag Skov Olsen aanstormen en bediende de Deen perfect voor zijn moordende linkervoet. Vandevoordt had geen verhaal op zijn magistrale krul na 22 minuten (1-0). Het werd het begin van een heel geanimeerde wedstrijd. Genk bleek nooit uit het lood geslagen. Integendeel. Amper acht minuten later kwam wat Club eigenlijk al lang verdiend had: een tegentreffer. Bij een voorzet van Munoz liet Mechele zich andermaal kinderlijk aftroeven door Dessers, die van dichtbij de gelijkmaker lukte. Hij ging met de armen open vieren voor de Brugse fans en dat werd niet gesmaakt op Jan Breydel. Het leverde hem een uitbrander van ref Laforge op. Genk kon voor de rust nog op voorsprong gekomen zijn. Dessers liet Mechele alweer ter plaatse en aarzelde te lang alleen voor Mignolet waardoor Mata nog kon opruimen. Ook Ito verschroeide de vuisten van de Brugse goalie nog eens. Het werd 1-1 bij de rust, maar dat kon eigenlijk makkelijk 1-3 geweest zijn.

Foto: Dick Demey

Dubbele ommekeer

Hoefkens besloot in te grijpen en bracht Balanta in de plaats van Mbamba voor de tweede helft: hij moest het evenwicht herstellen. Water naar de zee, want na amper anderhalve minuut klom Genk op voorsprong. Club liet het op zijn beloop en liet Ito doodleuk oprukken. Een afleggertje werd simpel afgewerkt door Tresor (1-2), die van Vormer alle ruimte kreeg. Club schrok en moest even bezinnen. Om dan opnieuw het initiatief in handen te nemen, ook al verliep dat vaak stroef. Onder impuls van een uitstekende Jutgla klom het op gelijke hoogte. Eerst probeerde de Spanjaard het zelf twee keer zonder succes, daarna legde hij de bal terug op Vanaken, die controleerde met de borst en beheerst afwerkte (2-2). De vlam sloeg in de pan in het stadion, Nielsen kwam voor Vormer. Het zou nog een lang halfuur worden voor Genk, dat het fysiek moeilijk kreeg.

Club drukte Genk tegen het doel, dat nu meer op de counter ging speculeren. Jutgla krulde de 3-2 net naast de kruising, maar aan de overkant moest Nielsen een treffer van Tresor voorkomen na een haarscherpe tegenaanval via Ito. Jutgla bleef een geseling: deze keer kapte de ex-Barcelona-spits zich twee keer vrij, tot zijn stiftbal op de paal stierf. Hij greep zich naar de haren en ging door de knieën: pure pech bij de afwerking voor de beste veldspeler bij Club zondagmiddag.Hoefkens bracht Larin en Sowah om de zege alsnog over de streep te trekken. Die eerste miste al snel enkele centimeters teen om een voorzet van zijn compagnon binnen te glijden.

Skov Olsen redt Larin

Genk liep alsnog tegen de lamp, en dat in een onwezenlijk slot. Mata werd in de zestien neergeduwd door Paintsil. Laforge gaf eerst geen kik, maar werd teruggefloten door de VAR: penalty in de blessuretijd. Vanaken - die kapot zat - gaf de bal na aandringen van Larin door. Je voelde onheil. Larin trapte prima naar de hoek maar trof de paal, en het was uiteindelijk Skov Olsen die een hele verre rebound nog voorbij Vandevoordt schoot: 3-2. Jan Breydel ontplofte. Club won dus uiteindelijk na een overtuigende tweede helft, maar het was met hangen en wurgen. Neen, de voorbereiding is nog niet voorbij.