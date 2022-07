Sexy Cercle dient Felice Mazzu en Anderlecht al op tweede speeldag eerste nederlaag toe

Felice Mazzu heeft nog veel werk bij Anderlecht dat vooral in de eerste helft een wel heel erg bleke indruk liet tegen Cercle.Uitgerekend in het weekend dat Vincent Kompany een droomdebuut beleefde met zijn nieuwe club Burnley, zag zijn opvolger Felice Mazzu Anderlecht een wanprestatie leveren tegen een gretig Cercle. De rode kaart van Ishaq na 35 minuten hielp natuurlijk ook niet echt maar ook met elf man was het huilen met de pet op. Een verdiende goal van Louis Torres, depanneur als linksachter bij Cercle, nekte Anderlecht. Mazzu heeft alvast niet lang moeten wachten op zijn eerste nederlaag.

“Ik vind Cercle best een sexy tegenstander”. Felice Mazzu sprak zich in de aanvang naar de match alvast lovend uit over Cercle. Zeggen dat je iemand sexy vind kan meerdere kanten uitgaan. Het valt in goede aarde en je hebt touche of je krijgt een klap in je gezicht en hebt een klacht aan je been. Of je doet alsof je het niet hoorde en zo dacht Cercle er ook over.

Vorige week in Westerlo hadden ze de start gemist en Dominik Thalhammer greep redelijk fors in. Popovic was geschorst en Miangue was niet fit zodat Torres zijn debuut mocht maken als linksachter. Deman kreeg de voorkeur op Denkey maar het meest opvallend was de wissel in doel. De Braziliaanse publiekslieveling Warleson was de beste man in ’ t Kuipje maar moest plaats maken voor de Poolse internationaal Majecki, een huurling van moederclub AS Monaco. Veel werk moest de Pool aanvankelijk niet opknappen. In tegenstelling tot vorige week kon Cercle meteen uitpakken met de gekende druk en Anderlecht vond daar nooit een antwoord op. Niks nieuw want vorig seizoen won Cercle ook in de Lotto Arena. Maar toen voetbalde het nog en zat bij momenten nog in de match. Nu had paars-wit zelfs moeite om over de middenlijn te geraken. Mazzu hield Silva op de bank en gaf de voorkeur aan Raman op Refaelov.

Maar de Brusselaars zaten dus totaal niet in de match en kwamen goed weg toen een nonchalante Delcroix zich verslikte in de bal. Hotic nam de misser in dank aan en de Japanner Ueda strafte ze af. Tot grote woede van heel Cercle keurde Boterberg de treffer echter af wegens een vermeende fout op Delcroix. Vreemd want op de beelden bleek geen fout te zien, maar veeleer buitenspel van Ueda.

Rood voor Ishaq

Hoe bleek Cercle ook was op de openingsspeeldag in Westerlo, hoe sterk op de tweede speeldag voor eigen volk in Brugge. Van Crombrugghe moest een kopbal van Lopes pakken en met veel meer moeite een vrijschop van Hotic in corner duwen. Anderlecht stond onder constante druk en het werd er op het halfuur niet beter op voor de Brusselaars. Bij die vrijschop van Hotic had Ishaq zijn handen niet thuis gehouden en Lopes in de rug geduwd. De VAR riep Boterberg naar het scherm en Anderlecht kon zonder Ishaq en met 10 man verder. Cercle moest de geblesseerde Utkus vervangen door de jonge Ravych, een jongen die zijn opleiding kreeg bij de buren van Club. Ondertussen hadden ze bij de bezoekers nog maar eens een kaars aangestoken. Zo redde Trebel in extremis nog een bal op de lijn in wat een erbarmerlijk slechte eerste helft was.

Foto: Isosport

Linksachter Torres breekt de ban

Eén troost, slechter kon moeilijk voor Mazzu en co, die Ashimeru in de kleedkamer lieten. Fabio Silva mocht proberen om nog mee de meubelen te redden. Veel veranderde er echter niet, Cercle bleef drukken en dreigde via Somers maar Hoedt kon nog tijdig wegwerken.

Het was behoorlijk warm in Brugge en niet onlogisch dat Cercle het tempo af en toe wat moest laten zakken. Anderlecht profiteerde er van met één rake counter maar Amuzu maakte het niet af en kopte tegen de lat. Cercle besefte dat het maar beter snel kon scoren maar het beste leek er toch af en de Anderlechtse invallers zorgden alvast voor meer kwaliteit en gevaar. Fabio Silva scoorde ei zo na maar de verdiende goal viel toch aan de overkant. Een kwartier voor tijd rukte de nieuwe linksachter Torres op, Deman liet Debast ter plaatse en Torres rondde de aanval puik af. Anderlecht probeerde nog wel om op zoek te gaan naar de gelijkmaker, maar nooit was er het gevoel dat die in de lucht hing. Cercle bleef makkelijk overeind en toonde Mazzu dat hij dat goed had gezien en inderdaad best wat sexappeal in huis heeft.