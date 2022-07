OH Leuven zet promovendus Westerlo opzij en komt na zes op zes voorlopig aan de leiding

In het King Powerstadion kregen we een duel tussen twee winnaars van de eerste speeldag. In een wedstrijd met veel slordigheden haalde een uitgekookt OH Leuven het met 2-0 van Westerlo, dat slechts een schim was van het duel tegen Cercle Brugge. Thorsteinsson scoorde in de dertiende minuut. Holzhauser bezegelde vanop de stip het lot van de bezoekers die in die strafschopfase Perdichizzi verloren met een rode kaart.

Marc Brys voerde één wijziging door aan het elftal dat op de openingsspeeldag tegen KV Kortrijk startte. De Portugees Joao Gamboa ruimde plaats voor Kristiyan Malinov. Zijn collega Jonas De Roeck gaf het vertrouwen aan dezelfde elf die tegen Cercle Brugge aan de aftrap kwamen. Voor de wedstrijd werd aanvoerder Mathieu Maertens gehuldigd voor zijn 150ste wedstrijd in het shirt van OH Leuven.

De eerste tien minuten waren voor Westerlo. De bezoekers zetten hoog druk en OH Leuven had moeite met het uitvoetballen. Het leverde enkele slordige passes van achteruit op bij de Leuvenaars. Waarvan de promovendus onvoldoende kon profiteren. Westerlo dook regelmatig op in de zestien meter, maar het vervolg liet absoluut te wensen over. Te veel onnodige en hoge voorzetten én de vrije man die niet gevonden werd. Even was er opwinding na een duel tussen Thomas Van den Keybus en Mousa Tamari ter hoogte van de bezoekende achterlijn. Scheidsrechter Brent Staessens zag er geen graten in. Net voor het openingskwartier liet Sinan Bolat zich op een foutje betrappen. Hij duwde een schot van Tamari aan de rand van het strafschopgebied pardoes in de voeten van de Ijslandse flankaanvaller Jon Dagur Thorsteinsson die van dichtbij niet faalde en de bal hoog in het dak van het doel trapte. Tegen KV Kortrijk strandde zijn poging op de bal. Dit keer hield hij het woord en trapte hij wel raak.

Westerlo leek wat slag. Al knalde een gretige Erdon Daci, halfweg de eerste helft, wel op de bovenkant van de lat. Nadien stokte het tempo en was er alleen commotie bij een al dan niet strafschopfout van Maxim De Cuyper. Op de tv-beelden was een contact te zien tussen De Cuyper en Tamari, maar de fase speelde zich sowieso achter de achterlijn af. Scheidsrechter Brent Staessens gaf terecht geen krimp. In de 41ste minuut besloot Kyan Vaesen aan de tweede paal naast. Het was meteen het laatste wapenfeit van de 21-jarige spits. Hij bleef na de rust in de kleedkamer en Lyle Foster maakte zijn opwachting.

Westerlo moest in de achtervolging, maar het was de thuisploeg die voor het eerste gevaar zorgde in de tweede helft. De jonge spits Nachon Nsingi kon net niet bij een voorzet van Maertens en een poging van Raphael Holzhauser werd in extremis afgeblokt door Van den Keybus, wiens poging aan de overkant hetzelfde lot onderging. Een schot van Nsingi zoefde rakelings naast en ook een kopbal van Perdichizzi miste precisie. Diezelfde Perdichizzi kroop nadien in de rol van schlemiel. Hij verdedigde te laks op de doorgebroken Nsingi en kwam daarbij ongelukkig ten val. In zijn duik beroerde hij de bal met de hand en scheidsrechter Staessens trok onverbiddelijk rood. Tot overmaat van ramp ging de bal op de stip. Een kolfje naar de hand van Holzhauser die Bolat naar de verkeerde hoek stuurde. Boeken dicht. OH Leuven neemt voorlopig de koppositie in. Westerlo verloor in de slotfase het duo De Cuyper en Daci (afgevoerd met een draagberrie) met een blessure.