AA Gent laat voor tweede keer op rij punten liggen: Hayashi bezorgt STVV onverhoopt gelijkspel

AA Gent leed ook bij haar eerste thuiswedstrijd puntenverlies na mistasten van doelman Roef. Schoonheidsprijzen wisten de Buffalo’s evenmin binnen te rijven. De blessure van Tissoudali die zich op het half uur zich verstapte, zorgde bovendien voor nog een serieuze domper. Een stug Sint-Truiden knokte zich na rust terug in de match en werd voor die inzet in het slotkwartier beloond.

De Kanaries lieten in de openingsfase meteen merken dat ze niet van plan waren om mee te werken aan operatie ‘restore faith’ van de thuisploeg die vorige week - met ref Visser en de VAR in een ‘hoofdrol’ - de competitie met een flinke valse noot begonnen. De Haspengouwers zijn dan ook een stug elftal dat onder impuls van coach Hollerbach een moeilijk te manoeuvreren geheel is geworden.

Toch kwam Gent nog in het openingskwartier op voorsprong. Kums duwde de bal tot bij Cuypers, die niet aarzelde en Schmidt tegenvoets vloerde (1-0). Even later oogde de situatie voor de Kanaries nog meer penibel want draaischijf Brüls kon niet verder en werd vervangen door Kaya. Tissoudali had ondertussen ook nog net iets te lang geaarzeld om een nieuwe snelle Gentse tegenstoot te verzilveren.

Exit Tissoudali

De Gentse topschutter was wel duidelijk in zijn nopjes en had zijn vermeende transferbeslommeringen in de kleedkamer achter gelaten. Maar dan sloeg het noodlot toe: de Marokkaanse international blesseerde zich bij één van zijn vele dribbels en na verzorging bleek dat hij niet verder kon. Vanhaezebrouck keek in de richting van Lemajic en gooide de Serviër in de strijd.

En die borstelde bij één van zijn eerste balcontacten, de bal met het hoofd bijna in doel. De Gentse fans veerden recht maar zagen de bal op de dwarslat stranden. Hjulsager probeerde nog in de herneming maar kraakte zijn schot. Sint-Truiden stelde daar vooral enkele hete standjes op stilstaande fases tegenover. Vooral de vrije trap van Koita miste maar net doel.

Na de pauze zochten beide teams even naar de juiste versnelling. De panna van Ngadeu in eigen zestien was het eerste noemenswaardige wapenfeit van de helft. Zo bleef de Gentse voorsprong dan wel op het scorebord maar echt comfortabel achterover leunen zat er niet in voor Vanhaezebrouck en co.

Foto: Isosport

Late koude douche

Zo bleef het spektakelgehalte bijzonder laag. En als Cuypers dan toch eens enkele centimeters vrijheid kreeg, gooide Al-Dahkil zich met gevaar voor lijf en leden in de baan van de bal. Het Gentse publiek kreeg het in het slotkwartier stilaan toch op de heupen maar de thuisploeg bleef zich bezondigen aan dezelfde fouten: Gent speelde gewoon te traag en ongeïnspireerd.

Roef leek zich nog te ontpoppen tot Gentse redder in nood toen hij de doorgebroken Hayashi stopte. Even later ging de Gentse doelman echter onder een hoekschop van invaller Van Dessel en kopte Hayashi in het lege doel. De thuisploeg gooide zich nog in een slotoffensief maar kon het puntenverlies niet meer vermijden.

Foto: Dick Demey

Opstelling AA Gent: Roef; Okumu, Ngadeu, Torunarigha; Samoise (87’ Hanche-Olsen), Owusu (87’ Marreh), Kums, Castro-Montes; Hjulsager, Tissoudali (31’ Lemajic), Cuypers (82’ Fofana).

Opstelling STVV: Schmidt; Al-Dakhil, Leistner, Janssens; Hashioka, Konaté, Boya, Koita; Kagawa (82’ Librici), Brüls (18’ Kaya, 82’ Van Dessel), Hayashi.

Doelpunten: 12’ Cuypers 1-0, 83’ Hayashi 1-1.

Gele kaarten: Konaté, Al-Dakhil, Castro-Montes, Lemajic.

Rode kaarten: geen.

Scheidsrechter: Jasper Vergoote.