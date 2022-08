Genk bibbert nog even tegen Eupen, maar houdt de drie punten thuis na spektakelrijke eerste helft

In de Cegeka Arena heeft Genk de opener van de derde speeldag in de Jupiler Pro League naar zich toe getrokken. In eigen huis versloeg het Eupen met 4-2. Na 45 minuten stond het 3-1 met onder meer twee doelpunten van Paintsil (Genk) in de eerste tien minuten. Op het uur maakte Charles-Cook nog de aansluitingstreffer voor de bezoekers, maar in de extra tijd gaf Tresor het genadeschot. Genk begint het seizoen zo met 6 op 9, Eupen moet het doen met amper 3 puntjes.

Goed begonnen is ook op zaterdagmiddag half gewonnen. Net zoals vorige week tegen Standard eindigde de eerste Genkse aanval in de bezoekende netten. Meer dan een simpele bal langs de lijn van Munoz was er niet nodig om de Eupense defensie open te rijten. Paintsil spurtte een machteloze Kral op enkele lengtes en werkte strak en foutloos af in de verste hoek: 1-0.

Foto: Dick Demey

Dubbelslag voor Paintsil

Net zoals vorige week kreeg die vroege opsteker ook meteen een vervolg. Met dank aan de gedurfde aanpak van Eupencoach Bernd Storck, die zijn ex-club wou overbluffen met hoge vleugelbacks maar lef al vlug op overmoed zag uitdraaien. En daarvoor keihard werd afgestraft.

Ook de tweede Genkse prik eindigde immers achter doelman Nurudeen. Dessers ontsnapte met een simpele schijnbeweging aan de Eupense pressing en mocht vanop de eigen speelhelft een spurtje trekken richting het bezoekende doel. Nurudeen kon in eerste instantie nog redding brengen maar opnieuw Paintsil kon in zijn 99ste(!) wedstrijd voor KRC Genk de klus klaren in de rebound. Zo bezorg je jezelf een vroegtijdig jubileumgeschenk.

Foto: Dick Demey

Kopie van Standard

2-0 na amper acht minuten, de tweede blitzstart in evenveel thuismatchen was een feit. En ook het vervolg van de eerste helft leek wel een kopie van de vorige wedstrijd. Net zoals Standard strafte Eupen slap verdedigen van de thuisploeg af om tegen te scoren. Paintsil verloor de spurtende Christie-Davis uit het oog, terwijl centraal Prevljak te veel ruimte kreeg om de voorzet opportunistisch af te werken.

Maar 2-1 werd ook nu al snel 3-1. Hrosovsky illustreerde zijn prima vorm met een plaatsbal, die doelman Nurudeen compleet verraste.

Foto: Dick Demey

Verlossing in blessuretijd

De Eupense doelman bleef na rust geblesseerd in de kleedkamer, zijn vervanger moest zich meteen onderscheiden op een knal van Trésor. De 4-1 hing in de lucht maar uit het niets bracht de 3-2 de spanning terug. De verdienste van ex-Genkenaar Yentl Van Genechten, die zich doorzette op rechts en met een messcherpe voorzet Munoz tot een owngoal dwong.

De beste kansen bleven voor de thuisploeg maar een sterk ingevallen Moser hield ook Heynen en El Khannouss van de even verdiende als verlossende 4-2. Zelfs a de tweede gele kaart van een sterke Stef Peeters bleef het bibberen, N’Dri vergat de vrijstaande Van Genechten om de hold-up compleet te maken. Pas in blessuretijd mocht Trésor op aangeven van Munoz het licht uitknippen.

Foto: Dick Demey

Met een onverdiende nederlaag in Brugge en een 6 op 9 is de Genkse competitiestart een voltreffer. Toch staat de Limburgse clubleiding voor enkele zware weken, waarin enkele pittige transferdossiers moeten worden afgerond. Te beginnen met dat van spits Cyriel Dessers, die op het punt staat om naar Cremonese te verkassen.

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, Cuesta, Lucumi, Arteaga – Heynen, Hrosovsky, El Khannouss – Paintsil, Dessers, Trésor.

EUPEN: Nurudeen - Van Genechten, Lambert, Kral - Charles-Cook, Christie-Davis, Deom, Peeters, Davidson - Nuhu, Prevljak.

VERVANGINGEN: 46’ Nurudeen door Moser, 69’ Dessers door Nemeth en Deom door N’Dri, 77’ Nuhu en Davidson door Magee en Keita, 81’ El Khannouss door Castro.

DOELPUNTEN: 3’ Paintsil 1-0, 9’ Paintsil 2-0, 32’ Prevljak 2-1, 37’ Hrosovsky, 59’ Munoz (owngoal) 3-2, 92’ Trésor 4-2.

GELE KAARTEN: 65’ Kral (bewuste overtreding).

RODE KAARTEN: 83’ Peeters (2x geel, telkens late tackle).

TOESCHOUWERS: 12.324.

SCHEIDSRECHTER: Alexandre Boucaut.