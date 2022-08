In eigen huis heeft KV Kortrijk 0-0 gelijkgespeeld tegen Sint-Truiden. Het werd 0-0, een brilscore waarmee zowel KV Kortrijk als STVV niets opschieten. In de stand telt de thuisploeg nu 4 punten, de bezoekers uit Sint-Truiden bungelen in de staart van het klassement met amper drie punten na drie keer een gelijkspel.