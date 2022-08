Antwerp zegeviert in doelpuntrijke partij tegen OH Leuven en pakt als enige team 9 op 9

Antwerp is uitstekend aan het seizoen begonnen. Zondagavond pakten de jongens van Mark van Bommel ook tegen OH Leuven de drie punten: 4-2. Marc Brys en co lieten zich wel niet onbetuigd door eerst op voorsprong te komen, en na de rust de gelijkmaker te scoren. Maar Balikwisha (tot twee keer toe) besliste de match alsnog in het voordeel van de thuisploeg. Met deze overwinning is de Great Old de koploper in de competitie.

De Bosuil moet Raphael Holzhauser niet. Telkens als de voormalige Beerschot-middenvelder aan de bal kwam, weerklonk er luid gefluit en gejoel vanop de tribunes. Dat was voor de Oostenrijker klaarblijkelijk het signaal om te laten zien hoe goed hij wel niet kan voetballen – overstapje hier, hakballetje daar. Het was allemaal inefficiënt, om zot van te worden als trainer/ploegmaats, behalve die ene keer, toen Holzhauser zowaar een aanval opzette met een pass achter het steunbeen. In de zestien twijfelde Nachon Nsingi minder dan zijn bewaker Toby Alderweireld: 0-1 via een droge streep.

OH Leuven, dat de competitie met twee overwinningen begonnen was, kwam in het eerste halfuur eigenlijk niet of nauwelijks in de problemen. Sterker nog: de Leuvenaars waren het gevaarlijkst. Mousa Tamari liet in de openingsminuten na te profiteren van een nog slaperige Michel-Ange Balikwisha – de vleugelaanvaller trapte van dichtbij naast. Een tweede doelpoging van de Jordaniër strandde dan weer op de lat via het been van Pacho, maar de verdiende voorsprong kwam er uiteindelijk toch via jeugdproduct Nsingi.

Geel voor Van Bommel

Antwerp speelde aanvankelijk ongeïnspireerd – een geniale baltoets, buitenkant rechts, van keeper Jean Butez buiten beschouwing gelaten. Het hoefde precies niet, of zo, ofwel zat de vermoeidheid van de verplaatsing naar Lillestrøm nog in de benen. Wat het ook was, het is inherent aan die manier van voetballen dat de tegenstander vroeg of laat kansen krijgt, met deze keer dus de 0-1 tot gevolg. De tegentreffer was voor Antwerp het signaal om toch een versnelling hoger te schakelen. En dan ziet de wereld met déze verzameling aan kwaliteit er plots helemaal anders uit…

Foto: Isosport

Op een paar minuten tijd trok Antwerp de scheve situatie recht. Na een knappe collectieve combinatie was Radja Nainggolan het eindstation: met links vloerde de Antwerpenaar Valentin Cojocaru (1-1). De 2-1 kwam voort uit wat niet eens een aanval te noemen was: Ritchie De Laet wierp in op de tot dan onzichtbare Michael Frey, die met Ewoud Pletinckx in zijn rug een volley uit zijn heupen slingerde. Is Frey de meest verfijnde voetballer? Allerminst. Maar je kunt de Zwitser, wiens schuiver voor 3-1 naast ging, hoe dan ook nog gebruiken.

Dat bleek ook bij de 3-2: Frey kwam slim afhaken, stuurde Pieter Gerkens de ruimte in, waarop die de lopende Balikwisha vond aan de tweede paal. De lijnrechter had buitenspel gezien, de VAR corrigeerde. De nieuwe voorsprong – tussendoor had Patris gelijkgemaakt op een sublieme hoekschop van Holzhauser – was een opluchting voor de inmiddels sterke thuisploeg. Je voelde de zenuwachtigheid stijgen met de minuut, ook langs de zijlijn. Toen Pletinckx de bal in de grote rechthoek met de hand beroerde, ging Mark van Bommel door het lint. De Nederlander kreeg prompt geel.

Herkenbare patronen

Over Van Bommel gesproken trouwens: je moet het hem wel nageven dat Antwerp onder zijn bewind een klinisch, zakelijk elftal geworden is – een paar maanden geleden was het wel anders. Zelfs in matige fases, zoals het eerste halfuur, behoudt de Great Old grotendeels controle dankzij zijn herkenbare spelpatronen en duidelijke organisatie – chapeau. En als je dan spelers hebt die uit het niks het verschil kunnen maken: Balikwisha raakte eerst nog de paal, zijn daaropvolgende schot ging wel binnen (4-2). Als hij deze lijn nu eens zou kunnen doortrekken...

Foto: Isosport

Drie competitieduels ver, drie overwinningen en een kloof van vijf punten op Club. De tussentijdse balans voor Antwerp is mooi, zeker omdat er tussendoor ook de Europese belasting is. Antwerp mag dus zeker genieten. De dramatische play-offs liggen nog vers in het geheugen en dan is deze start, met bovendien een nieuwe coach en een pak nieuwe namen, veelbelovend. Al is dit voor voorzitter Paul Gheysens pas het begin: hij zal maar blij zijn als Antwerp op de laatste speeldag staat waar het nu staat. Eerste.

Antwerp: Butez - De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines - Yusuf, Nainggolan (88’ Fischer), Gerkens – Miyoshi (74’ Valencia), Frey (74’ Janssen), Balikwisha (88’ Verstraete)

OH Leuven: Cojocaru - Patris, Pletinckx, Ouedraogo (88’ Ngawa) - Tamari, De Norre, Malinov (58’ Mendyl), Thorsteinsson (58’ Dom) – Holzhauser (88’ Gamboa), Maertens, Nsingi (68’ Kuharevych)

Doelpunten: 0-1 Nsingi 27’ (Patris), 1-1 Nainggolan 38’ (Miyoshi), 2-1 Frey 40’, 2-2 Patris 55’ (Holzhauser), 3-2 Balikwisha 71’ (Gerkens), 4-2 Balikwisha 82’

Gele kaarten: Nainggolan 24’, Malinov 29’, Yusuf 90’

Scheidsrechter: Bert Put