Union recht de rug na Champions League-uitschakeling en zet KV Kortrijk opzij, kapitein Teddy Teuma is held van de avond

Union heeft zijn revanche beet voor de Europese nachtmerrie op Schotse bodem en de al even smadelijke nederlaag op het veld van KV Mechelen. Het domineerde negentig minuten tegen KV Kortrijk, maar verzuimde meer dan twee keer te scoren waardoor de bezoekers tot het einde aanklampten. Teddy Teuma scoorde twee keer.

Vier dagen na de pijnlijke uitschakeling in de derde voorronde van de Champions League tegen de (Schotse) Rangers - in een kolkend Ibrox Stadium - kreeg Union al meteen een uitgelezen kans op rehabilitatie. In het Stade Joseph Mariënstadion wees de temperatuur iets na 20.00 uur nog steeds 30 graden aan. Van een zwoele zomeravond gesproken. Tegenstander van dienst was KV Kortrijk. Ismael Kandouss kreeg bij de Brusselaars de voorkeur op Ross Sykes. Karel Geraerts liet ook de topaankoop, de 21-jarige Nigeriaanse Victor Boniface (overgekomen van het Noorse Bodo/Glimt), debuteren. Hij kreeg de voorkeur op Simon Adingra. Bij de bezoekers voerde Karim Belhocine één wijziging door. Bilal Messaoudi nam de plaats in van Pape Gueye die op de bank startte

Strafschop

Union nam de wedstrijd direct in handen. Na amper zeven minuten ging de bal op de stip. Lapoussin ging neer in een duel met Sissoko en scheidsrechter floot prompt een strafschop. Teuma zette zich achter de bal en trapte de bal keurig in de rechterhoek, waar Ilic net niet bij kon. De vicekampioen van vorig seizoen bleef de wet dicteren. Na een individuele actie pakte Ilic het schot van Lapoussin (10’). (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Lapoussin bleef een gesel voor de bezoekende verdediging. Zijn schot naar de korte hoek werd door Ilic - net voor het halfuur - onschadelijk gemaakt. Een poging van Lynen miste precisie. Een zichtbaar geïrriteerde Belhocine werd door vierde scheidsrechter Wim Smet op de vingers getikt omdat hij buiten de toegelaten zone coachte. Inspiratie leverde het zijn ploeg niet op. Tot KV Kortrijk in de laatste vijf minuten van de eerste helft eindelijk aan voetballen toe kwam. Eerst kopte Selemani naast en wat later ging hij op wandel in de zone van de waarheid, maar werd hij in extremis afgestopt door Lazare.

Grove borstel

Belhocine ging tijdens de rust met de grove borstel door zijn basiself en voerde aan het begin van de tweede helft liefst drie wissels door. Veel beterschap was er aanvankelijk niet te bespeuren. Union monopoliseerde de bal en aanvoerder Teuma verdubbelde - met zijn tweede doelpunt van de avond - de score. Hij kapte zich mooi vrij en randje zestien meter trapte hij de bal keurig in de rechterhoek. Toch gaven de Kortrijkzanen zich niet gewonnen. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Bij de eerste echte dreiging voor het doel van Moris in de tweede helft werd een poging van de ingevallen Bruno, op aangeven van aanvoerder D’Haene, afgeblokt en trapte Selemani in de rebound raak. Maar ook Union liet zich niet onbetuigd. De ingevallen Adingra kon net niet bij een voorzet van

Vanzeir en die andere invaller Puertas vond een sterk keepende Ilic op zijn weg. Ook Vanzeir geraakte in de 80ste minuut tot twee keer toe niet voorbij Ilic. Nieuwkoop zag zijn schot naast de verkeerde kant van de paal belanden en Teuma had iets mooi in gedachten. Zijn afzwaaier zoefde over. Het slotoffensiefje van de bezoekers miste overtuiging en Union hield verdiend de drie punten thuis.

UNION 2 - KV Kortrijk 1

Union: Moris, Kandouss, Burgess, Van Der Heyden (90’ Sykes), Nieuwkoop, Lynen (82’ El Azzouzi), Teuma, Lazare (68’ Puertas), Lapoussin, Vanzeir, Boniface (68’ Adingra)

KV Kortrijk: Ilic, Watanabe, Dessoleil (84’ Challouk), Radovanovic, Mehssatou (46’ Vandendriessche), Keita (46’ Bruno), Sissoko (46’ Gueye), D’haene, Mbayo (77’ Henen), Selemani, Messaoudi

Doelpunten: 9’ Teuma 1-0 (str.), 58’ Teuma 2-0, 63’ Selemani 2-1

Gele kaarten: 2’ Keita, 25’ Sissokho, 27’ D’Haene

Scheidsrechter: Alexandre Boucaut

Toeschouwers: 5.589