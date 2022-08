Efficiënt Anderlecht boekt eerste uitzege op bloedheet Stayen

Refaelov en Silva beslissen partij al voor rust. Een vlotte overwinning op bezoek bij Sint-Truiden. Paars-wit vatte de trip naar Haspengouw met enige argwaan aan maar al bij rust leek de partij beslist. Toen de ingevallen Raman halfweg de tweede helft een derde Brussels doelpunt aantekende, kon de focus bij Anderlecht meteen op de uitwedstrijd van aanstaande donderdag op bezoek bij Young Boys.

Het waren zondagmiddag tropische omstandigheden op Stayen. De gevoelstemperatuur flirtte met de kaap van 40 graden toen de 22 spelers kort voor de aftrap het Truiens kunstgrasveld betraden. Bij de bezoekers verscheen Stroeykens voor het eerst aan deaftrap, terwijl Brüls en Bauer opnieuw in de basis stonden bij de Kanaries. Kagawa startte na enkele mindere prestaties op de bank.

De thuisploeg vormde zoals coach Hollerbach het wil een hecht blok en dat maakte het paars-wit knap lastig om tot doelkansen te komen. De eerste mogelijkheid was zelfs voor Sint-Truiden: Van Crombrugge kon een poeier van Koita niet klemmen maar in de herneming verslikte Hayashi zich in zijn poging. Aan de overkant werd Stroeykens door Murillo diep gestuurd maar de jonge debutant besloot op de goed uitgekomen Schmidt.

Na vijftien minuten laste ref Laforge al een eerst drankpauze in en die inspireerde Anderlecht meteen tot een prima combinatie: Trebel bediende Silva die gewillig over de armen van Schmidt struikelde. De Portugees claimde een strafschop maar ref en VAR gingen hier niet op in. Sint-Truiden bleef vrank en vrij voetballen maar in de zone van de waarheid ontbrak het STVV aan stootkracht.

Tijd voor een tweede drankpauze en opnieuw leverde die korte break de bezoekers een verse portie inspiratie op. Trebel verstuurde een prima vrije trap in de richting van Silva maar zijn kopbal strandde op de paal. Pech voor paars-wit. De spelers en fans leken met hun gedachten al bij de nakende rust maar toen pakten Stroeykens en Amuzu zowaar uit met een vloeiende combinatie, waarna Refaelov er als de kippen bij was om de bal voorbij Schmidt te trappen (0-1).

Foto: BELGA

Silva zet Sint-Truiden op dubbele achterstand bij rust

Kort voor rust viel bij Sint-Truiden Hayashi geblesseerd uit, waardoor draaischijf Kagawa dan toch tussen de lijnen. STVV haalde nog opgelucht adem toen Silva – op aangeven van Stroeykens – verzuimde om de Brusselse bonus nog voor de pauze te verdubbelen maar even later was het toch raak: Trebel verstuurde vanop links een uitstekende voorzet en de Portugees kopte de bal netjes binnen (0-2).

Hollerbach gooide na rust Van Dessel in de strijd voor Boya. De Kanaries konden het stokoude record van Raymond Goethals evenaren indien ze voor een dertiende keer op rij ongeslagen zouden blijven. Die extra prikkel inspireerde de thuisploeg duidelijk maar Al-Dakhil kopte op een hoekschop van Brüls de bal pardoes in de handen van Van Crombrugge.

Anderlecht dook dan weer snel op in de buurt van Schmidt maar Hashioka mocht onbestraft Silva vasthouden, VAR Smet liet begaan. Sint-Truiden probeerde rond het uur zeker wat vuur te brengen in de duels maar Bruno en Brüls misten net dat tikkeltje geluk om Van Crombrugge op de proef te stellen.

De bezoekers leunden in deze fase van de partij nadrukkelijk achterover en toonden zich zeer tevreden met die comfortabele voorsprong. Dit alles zorgde voor frustraties bij Sint-Truiden en toen Brüls zich vergreep aan Verschaeren, leek de VAR aan te sturen op een rode kaart maar Laforge liet zich niet vermurwen. Even later besliste Raman de partij, Silva ontsnapte en bediende de invaller die Schmidt kansloos liet (0-3).

Foto: Dick Demey

Sint-Truiden drong nog wel even aan en zowel Bruno als Brüls zetten Van Crombrugge nog even aan het werk. Toch bleef paars-wit ook in het slotkwartier probleemloos overeind. Mazzu liet Esposito en Sadiki nog wat minuten sprokkelen, waardoor Amuzu en uitblinker Silva al wat vroeger de douches mochten opzoeken. Opdracht volbracht voor Anderlecht. Sint-Truiden bleef met een kater en een eerste nederlaag achter.

++++

Opstelling Sint-Truiden: Schmidt; Hashioka, Bauer, Leistner, Al-Dakhil, Koita (79’ Janssens); Boya (46‘ Van Dessel), Brüls, Konaté; Bruno, Hayashi (40‘ Kagawa)

Opstelling Anderlecht: Van Crombrugge; Debast, Hoedt, Delcroix; Murillo, Refaelov (75’ Arnstad), Trebel, Verschaeren, Amuzu (80’ Sadiki); Stroeykens (65’ Raman), Silva (80’ Esposito)

Doelpunten: 43’ Refaelov 0-1, 45’+5’ Silva 0-2, 74’ Raman (Silva) 0-3

Gele kaarten: Bauer, Delcroix, Trebel, Kagawa, Brüls en Debast

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Nicolas Laforge