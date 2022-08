Carl Hoefkens slaakt zucht van opluchting: Club Brugge wint ondanks penaltymissers van Vanaken verdiend op het veld van OH Leuven

Na de magere 4 op 9 kon Club Brugge nu ook de nul vegen op verplaatsing. OH Leuven was geen partij voor de landskampioen. Hans Vanaken miste zelfs nog twee strafschoppen.Nee Club Brugge is niet dood of ziek. De landskampioen is misschien hooguit wat verkouden en Carl Hoefkens kan toch de juiste arts zijn. De nieuwe coach stond al na drie speeldagen onder druk maar zijn ploeg ging er helemaal voor aan Den Dreef en had nog voor het uur al gewonnen spel. De rust is alvast voor even hersteld.

Na de draw tegen Zulte Waregem nam Carl Hoefkens zijn jonge verdediger Otasowie nog in bescherming en vond dat hij het nog zo slecht niet had gedaan. In Leuven zette hij de Amerikaan echter wel op de bank. De kans dus voor Abakar Sylla om te laten zien dat hij klaar is voor het grote werk na zijn passage bij Club NXT. “Omdat ik veel eis van mijn verdedigers en ze vraag om hoog druk te zetten, hebben die mannen het moeilijk”, erkende Hoefkens in de aanloop van de partij. Sylla kreeg echter een kwartiertje de tijd om zijn draai te vinden. Club startte offensief vol overgave en de Leuvense fanfare was nog bezig met de instrumenten af te stemmen of blauw-zwart had al gescoord. Een knappe actie van Jutgla was het en zijn schot was ook prima maar week helaas voor Club af via Nielsen, die buitenspel stond. Geen vroege 0-1 dus, OHL probeerde het in de omschakeling via Holzhauser maar het lukte niet echt om Tamari, Maertens en de twee spitsen te bereiken. Naast Nsingi stond nu plots Hamza Mendyl in de plaats van Thorsteinsson, maar veel kon de Marokkaan aanvankelijk niet laten zien.

Knietje voorkomt crisis

Dat gold alvast niet voor zijn makker Nsingi. Club had op dat moment al op voorsprong moeten staan, ware het niet dat Pletinckx nog een bal van Jutgla van de lijn had gehaald. Ook Vanaken toonde met een schot dat Club er snel korte metten mee wilde maken. Maar dan ging plots weer even het licht uit bij de veelvoudige landskampioen. Sylla verslikte zich dan toch op identieke wijze als zijn voorganger Otasowie vorige week en Nsingi kon alleen op Mignolet afgaan. Hij legde de bal keurig naast de fluogele Brugse doelman en Den Dreef stond direct in lichterlaaie. Iedereen gierde van de pret mee met het eeuwige Sweet Caroline, tot de VAR een abrupt einde maakte aan het feestje. Nsingi stond een halve knie buitenspel. De Bruggelingen haalden opgelucht adem. Een knietje kon dus de eerste crisis voorkomen.

Foto: BELGA

Nielsen straft misser af

Meer zelfs, Club besefte dat het moest reageren en kreeg daarbij alle medewerking van OHL. Brys wil dat zijn ploeg keer op keer uit voetbalt en dat verdient respect maar het resultaat komt het niet altijd ten goede. Malinov gaf de bal zomaar cadeau en Nielsen strafte de blunder meteen af. Intussen moest Hoefkens ook nog Skov Olsen naar de kant halen zodat Noa Lang vroeger dan verwacht toch op het veld kwam aan zijn vertrouwde linkerkant. Aan de overkant stond Sowah op vertrouwd terrein tegen zijn ex-ploeg prima te voetballen. Zijn start bij Club was dramatisch en de transfersom van 9 miljoen euro hing lang als een molensteen rond zijn nek. Ook bij AZ kon hij zich niet doorzetten maar vorige week tegen Zulte Waregem liet hij al goede dingen zien en zondagavond in Leuven bevestigde hij. Het klikt alvast tussen Sowah en Jutgla en de Spanjaard werkte de assist van de Ghanees mooi af.

Vanaken mist penalty, Lang niet

Het moet Carl Hoefkens deugd hebben gedaan. Icoon van Club of niet, Hoefkens weet ook wel dat hij onder druk staat en Jan Ceulemans bijvoorbeeld scheef veel meer hoofdstukken in de blauw-zwarte geschiedenis maar werd ook rap geslachtofferd als trainer van Club. Marc Brys had meer werk in de rust. Hij hield Holzhauser binnen en ook voor debutant Mendyl was het na 45 minuten afgelopen. Thibault Vlietinck maakte afgelopen week nog definitief de overstap van Club naar OHL en mocht invallen net als Thorsteinsson. Dan is er wat meeval nodig om de scheve situatie recht proberen te trekken maar dat was niet weggelegd voor de satelietploeg van Leicester. De vrijschop van Tamari belandde op de lat en hij had dubbele pech toen hij zijn defensief werk opknapte en zich aan Lang vergreep in de zestien. Strafschop dus en Vanaken miste maar de Roemeense doelman Valentin Cojacaru was te vroeg vertrokken. Hevig protest bij OHL maar Club mocht een nieuwe poging wagen. Het blijft vreemd dat een nieuwe man dan de klus mag klaren maar zo soepel is het reglement nu eenmaal en Noa Lang gaf Cojacaru nu geen kans, ook al koos de Roemeen wel de goede hoek. Nog geen uur ver en al 0-3. Bij OHL lieten ze het alvast niet aan hun hart komen en zetten zowaar de mexican wave in.

Foto: BELGA

Club Brugge voerde nog wat wissels door en tikte de match rustig uit. Nee, de landskampioen is niet ziek, hooguit misschien wat verkouden. Maar wie niet nu de airco’s overuren draaien. Club kan dus maar beter nog niet afgeschreven worden en kandidaten om Carl Hoefkens van zijn stoel te duwen binden ook best wat in. De trasnfermarkt is nog voldoende lang open om twee centrale verdedigers, een defensieve middenvelder en liefst ook nog een spits aan te trekken. In afwachting van hun komst is er nog voldoende materiaal om de schade te beperken. Tegen september hebben Hoefkens en zijn nieuwe staf ook wat extra dagen op de teller en kunnen ze echt van start gaan. En meteen ook bewijzen dat Verhaeghe en Mannaert ook deze operatie goed hebben ingeschat. Enig minpuntje van de hete avond in Leuven was wel nog dat Hans Vanaken nog een tweede strafschop mocht nemen maar ook die gered zag door de nu wel op tijd vertrokken Cojacaru.

OH Leuven: Cojocaru; Ouedraogo, Pletinckx, Patris (84’ Gamboa); Tamari, Malinov (84’ Dom), Maertens, Holzhauser (46’ Thorsteinsson), De Norre; Mendyl (46’ Vlietinck), Nsingi

Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Sylla; Odoi, Nielsen (73’ Lynnt Audoor), Skov Olsen (41’ Lang), Vanaken, Meijer; Hutgla (73’Larin), Sowah (90’ Sandra)

Doelpunten:34’ Nielsen (geen assist) 0-1, 43’ Jutgla (Sowah) 0-2, 53’ Lang (strafschop) 0-3

Gele kaarten: 19’ Nielsen (fout), 47’ Odoi (fout), 53’ Ouedraogo (protest)

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Lothar D’Hondt