Club Brugge maakt het zichzelf nodeloos moeilijk tegen KV Kortrijk en ziet Noa Lang uitvallen met blessure

De landskampioen heeft zijn mindere start van de competitie nu achter zich gelaten. In de mogelijk laatste wedstrijd van Hans Vanaken voor blauw-zwart won het thuis met 2-1 van KV Kortrijk. Aanwinst Bjorn Meijer was de man van de match met twee doelpunten, al werd zijn laatste in de blessuretijd nog afgekeurd. Club Brugge springt met deze zege voorlopig naar de derde plaats in de stand.

Geen verrassingen bij de thuisploeg want Carl Hoefkens koos voor dezelfde elf basisspelers als vorige week op bezoek bij OH Leuven. Dan had Karim Belhocine toch wat meer nieuws in petto: de KVK-coach liet Sissoko uit zijn basiselftal, de Malinese middenvelder nam zelfs niet op de bank plaats. Ook Mbayo verdween uit de basis, Henen verscheen in zijn plaats aan de aftrap. Bruno haakte dan weer in laatste instantie af met een blessure, waardoor het duo Keita - Vandendriessche centraal op het middenveld startte.

De Brugse fans hadden voor de aftrap nog een duidelijke boodschap in petto voor Hans Vanaken. Met een levensgrote tifo smeekten ze hun aanvoerder om Jan Breydel niet in te ruilen voor Premier League-club West Ham. Even later mochten de fans van blauw-zwart al een eerste keer juichen: Selemani verslikte zich in een ogenschijnlijk onschuldige balcontrole, Jutgla aarzelde niet en joeg de bal beheerst tegen de netten (1-0).

Foto: Isosport

Kortrijk kon enkel maar doelman Ilic dankbaar zijn dat hij enkele minuten later een poeier van Meijer uit zijn doel wist te ranselen en ook een puike reactie in huis had op een afstandspoging van Sowah. Ondertussen had Radovanovic ook al een gele kaart gepakt na een forse ingreep op Skov Olsen. Het was in het openingskwartier toch vooral een kwestie van overleven voor de bezoekers die met een kopballetje van Vandendriessche toch ook een eerste keer de neus aan het venster staken.

Het luidde een kort intermezzo in waarbij de thuisploeg even de voet van het gaspedaal haalde, waardoor Kortrijk ook al eens aan combineren toekwam. Lang duurde die ‘pauze’ niet en er was al gauw weer een attente Ilic nodig om Skov Olsen van een doelpunt te houden. En toen werd het heel stil in het Jan Breydelstadion. Keita glipte door de Brugse buitenspelval en bediende D’haene die de achterlijn haalde en de bal panklaar legde voor diezelfde Keita die netjes binnen tikte (1-1).

Foto: BELGA

Brugge reageerde meteen via Skov Olson maar zijn poging ging in hoekschop, eentje die de Deen op het hoofd van Meijer schilderde maar de kopbal van de Nederlander werd door Ilic van onder zijn lat getikt. Uiteindelijk moest Ilic zich toch nog eens gewonnen geven voor rust: hoekschop trapte een perfecte hoekschop en Meijer liet Ilic met een rake kopbal kansloos.

Blauw-zwart ontsnapt tot tweemaal toe aan nieuwe gelijkmaker

Brugge wilde na rust de klus maar wat graag snel klaren maar ook de bezoekers bleken nog niet uitgeteld. Kortrijk speelde in dat vierde kwartier best vrank en vrij maar miste wat stookracht in de zone van de waarheid, dat was ook Belhocine niet ontgaan en hij gooide Avenatti in de strijd, de rijzige Uruguayaanse aanvaller dwong meteen Mignolet met een subtiele kopbal tot een knappe redding.

Hoefkens bracht met Lang en Audoor twee verse krachten maar de Brugse turbo bleef sputteren. Zeker ook omdat Lang zich bij zijn eerste actie op de achterlijn al meteen blesseerde. De extraverte Nederlander probeerde nog even maar moest uiteindelijk toch na drie minuten het veld alweer verlaten.

In zijn plaats mocht Larin opdraven en die dook quasi meteen moederziel alleen op voor Ilic maar de Canadees besloot veel te slap in de handen van de Serviër. Gueye toonde zich in de Brugse zestien duidelijk beter geïnspireerd maar zijn kogel spatte op de lat uit elkaar. De thuisploeg schoot wakker en opnieuw was het Nielsen die Ilic andermaal tot een puike parade dwong.

Kortrijk maakte zich op voor een slotoffensief maar de ingevallen Challouk vergreep zich aan Mata en werd door ref Boterberg - ondanks een VAR-tussenkomst - uitgesloten. Brugge kreeg in de toegevoegde tijd nog een uitgelezen kans om de partij te beslissen: Vanaken lanceerde Sowah die Larin in stelling bracht maar de ex-spits van Zulte Waregem vond opnieuw Ilic op zijn weg, even later werd een goal van Meijer nog afgekeurd voor buitenspel. Kortrijk ging nog eens “all in” maar de Brugse zege kwam niet meer in het gedrang.

Foto: BELGA

Opstelling Club Brugge: Mignolet; Mechele, Sylla; Skov Olsen (90’ Sandra), Nielsen, Odoi (71’ Audoor), Vanaken, Meijer; Sowah, Jutgla (71’ Lang, 76’ Larin)

Opstelling KV Kortrijk: Ilic; Watanabe, Dessoleil, Radovanovic, Messaoudi, Keita (83’ De Bruyn), Vandendriessche (62’ Avenatti), D’haene; Gueye (83’ Challouk), Henen (62’ Mbayo)

Doelpunten: 4’ Jutgla 1-0, 33’ Gueye 1-1, 45’ Meijer 2-1

Gele kaarten: Radovanovic, Vandendriessche, Odoi, Mata, Sowah

Rode kaarten: Challouk

Scheidsrechter: Jan Boterberg