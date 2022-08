Invallers van uitgekookt Charleroi leggen onmondig Zulte Waregem in slotfase over de knie

SV Zulte Waregem staat na vijf speeldagen alweer in de bedreigde zone waar het vorig seizoen de hele tijd kampeerde. Een vroege goal van Fadera gaf de boeren hoop maar Heymans voor de rust en vooral de bezoekende wisselspelers deden de partij kantelen. Het werd 1-3 aan de Gaverbeek. Een uitgekookt Charleroi duikt met 9 punten al meteen weer de top zes binnen.

Rode pet, beige t-shirt, zwarte broek en gele sneakers. Mbaye Leye durft als het over kledij gaan. De Senegalees traint nu wel de boeren maar de nieuwe Essevee-coach blijft ook bij zijn terugkeer een modeicoon. Gelukkig durft hij zijn ploeg ook laten voetballen. Dit Essevee is niet langer het stelletje angsthazen van de jongste jaren. Als gewezen aanvaller denkt Leye vooruit maar hij pakt het tactisch ook goed aan. Leye gaat uit van een 4-3-3 maar zijn aanvallers laat hij vlot van kant wisselen. Op het middenveld opteert hij voor een omgekeerde driehoek met de van RWDM overgenomen Nicolas Rommens op de punt. De Kempenzoon is daar de geknipte man voor, hij staat ook opvallend laag waar hij wel steeds aanspeelbaar is.

Op deze manier maakten de boeren ook een droomstart. We waren nog geen vier minuten ver toen Rommens Ciranni lanceerde, de rechtsachtetr maakte meters op zijn flank en Alieu Fadera koos de juiste richting en maakte voldoende snelheid om zijn belagers achter zich te laten en gaf Koffi geen schijn van een kans. Charleroi koud gepakt en de in fluogeel spelende Karolingers konden niet meteen reageren.

Foto: BELGA

Edward Still liet met Mbenza, Badji, Kayembe, Marcq, Morioka en Zaroury goed volk op de bank zitten en koppelde voorin Gholizadeh aan Benbouali. Veel gevaar leverde het niet op maar het laatste kwartier van de eerste helft kwamen de bezoekers wel meer in de buurt van Bossut, die niet zonder moeite met de vlakke hand een vrijschop van Zorgane in corner sloeg.

Voor Essevee was het uitstel van executie want de volgende keer was het wel raak. De Oekrainer Drambaiev liet zich pakken in zijn rug door Nkuba en Daan Heymans kopte de niet onverdiende gelijkmaker binnen. Heymans had de smaak te pakken want een minuut later probeerde hij opnieuw maar zijn schot vloog nu boven de lat over. Aan de overkant perste Miroshi er nog eens verre knal uit maar het bleef 1-1. Een logische tussenstand na 45 minuten goede wil maar weinig panache aan beide zijden.

Foto: BELGA

Invallers maken het verschil

Beide coaches kozen voor dezelfde 22 na de rust. De elf van Essevee begonnen het best met net als in de eerste helft Ciranni weer in een hoofdrol maar Koffi, voor de gelegenheid in fluo oranje, gooide heel zijn gewicht in de schaal en blokte het schot af. Net voor het uur vond Leye de tijd rijp om in te grijpen. Hij bracht Tsouka en de jonge Willen in en besloot met drie man achterin te spelen. Rechtsachter Ciranni ging eraf en linksachter Drambaiev ging een rijtje hoger spelen. Still reageerde en offerde de zwakke Benbouali op voor Youssuf Badji.

Leye vond het even later ook het geschikte moment om Stan Braem wat minuten te geven in de plaats van Jelle Vossen. U weet wel, Braem is de spits die men ging halen in de lagere amateurreeksen waar hij scoorde bij de vleet. De Jupiler Pro Legaue is echter andere koek en het moet ook gezegd dat Braem net als Vossen ook niet echt in stelling werd gebracht. De schrik om niet te verliezen was er in beide kampen intussen ingeslopen. Dat brak vooral de thuisploeg zuur op. Edward Still had meer meeval met zijn wissels. Sammy Bossut bleef staan op de voorzet van de ingevallen Mbenza en die andere invaller, Kayembe, kon ongehinderd inkoppen aan de tweede paal.

En het werd nog erger voor Essevee. Er ontstond veel ruimte en op aangeven van Morioka kon Zaroury, in het verleden nog actief in Waregem, zette de 1-3 op het bord. De invallers hielpen Charleroi dus aan de zege want zowel de assists als de goals bij de 1-2 en 1-3 kwamen van de voet van invallers. Een goede zaak voor Charleroi dat weer de top 6 induikt, Waregem blijft met 4 punten onderin hangen en speelt volgende week al een zespuntenduel tegen Cercle.

Foto: BELGA

Opstelling Zulte Waregem: Bossut; Ciranni (57’ Tsouka), Tambedou, Lopez, Drambaiev; Sissako, Rommens, Miroshi; Ramirez (57’ Willen), Vossen, Fadera (80’ Fadera)

Opstelling Charleroi: Koffi; Bager, Andreou, Bessilé; Nkuba, Ilaimaharitra (80’ Morioka), Zorgane, Tchatchoua (71’ Kayembe), Heymans (80’ Zaroury); Gholizadeh (71’ Mbenza), Benbouali (61’ Badji)

Doelpunten: 5’ Fadera (Ciranni) 1-0, 36’ Heymans (Nkuba) 1-1, 84’ Kayembe (Mbenza) 1-2, 90’ Zaroury (Morioka) 1-3

Gele kaarten: 67’ Lopez (fout), 90’ Sissako (fout)

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Erik Lambrechts