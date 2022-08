Club Brugge wint bij Charleroi voor derde keer op rij en komt voorlopig alleen op kop

Twee aanwinsten hebben Club Brugge naar de kop van de rangschikking geschoten. Twee keer Jutgla en Nielsen zorgden voor moeilijke maar verdiende winst tegen Charleroi. Dit Club komt stilaan op niveau.

Toegegeven, de leiderspositie is wat bij de haren getrokken. Club speelde twee wedstrijden meer dan Antwerp, nog altijd de virtuele leider. Ook Anderlecht en RC Genk hebben nog minder verliespunten. Maar goed, daar malen ze in West-Vlaanderen niet te veel om. Het begint te lopen bij blauw-zwart.

We kunnen geen artikel over Club Brugge schrijven zonder dat Hans Vanaken daarin figureert. Vooruit dan maar. De aanvoerder, verwikkeld in een West Ham-soap, begon slap aan de wedstrijd. Twee slechte passen na elkaar en uiteindelijk een verloren duel zette de bezoekers op achterstand. Mbenza verschalkte Mata en Mignolet devieerde de voorzet naar het centrum waar Morioka stond te wachten. De Japanner plaatste mooi binnen (1-0).

Sterke Vanaken

Toch toonde Vanaken nog dat hij voor Club Brugge veel meer waard is dan de dertien miljoen euro (bonussen inbegrepen) die West Ham biedt. Dat flauwe begin leek wel om aan te tonen dat bij blauw-zwart wel heel veel om Vanaken draait. Toen de Limburger na het zwakke begin de draad opnam, begon ook Club Brugge te draaien. Bij elke gevaarlijke actie was Vanaken betrokken. Eerst devieerde hij een voorzet van Skov Olsen nog tegen de lat, daarna legde hij Jutgla uiterst intelligent de 1-1 op de schoen. Vanaken was sterk. Club heeft hem nodig. Begrijpelijk dat West Ham 13 miljoen euro te veel vindt voor een 30-jarige, begrijpelijk dat dit voor Club te weinig is. Over vijf dagen, als de transferperiode op 1 september voorbij is, weten we hoe dit is afgelopen.

Club Brugge had wel meer om vrolijk over te zijn. Neem Ferran Jutgla. Bij die eerste goal stak Charleroi nog een handje toe. Zorgane, nochtans een uitstekende voetballer, gaf een nonchalante verloren pass. Sowah ging aan de haal, Vanaken bediende slim Jutgla en die scoorde als een echte goalgetter. Vier minuten later deed de Spaanse spits het nog beter. Aangespeeld door Sowah stuurde hij met een kapbeweging Andreou het bos in om dan ook nog eens keurig en laag binnen te trappen.

Sylla beloftevol

Wat nog? De prestatie van Loubadhe Sylla. 19 jaar en verdedigen als een grote mijnheer. Odilon Kossounou is de laatste jonge verdediger die doorbrak bij Club Brugge en hij werd verkocht voor vele miljoenen. Wel, de debuutwedstrijden van Sylla zijn nog indrukwekkender dan die van zijn landgenoot/voorganger. De rust die hij uitstraalt, is nog maar weinig gezien.

Tot slot is er Casper Nielsen. De Deen scoorde nummer drie voor Club. Met die typische harde schuiver. Op dezelfde manier waarop hij vorig seizoen in de slotfase van het allesbeslissende duel in Jan Breydel met Union zijn huidige club bijna de titel ontnam. Een identiek schot. Toen was er voorafgaand buitenspel. Nu niet.

Niet zo makkelijk

Al de superlatieven zou er kunnen op wijzen dat Club naar de zege wandelde. Dat was niet het geval. Charleroi deed de Bruggelingen in het begin van elke speelhelft wel wat bibberen. Zo verbaasde Mbenza in de eerste helft vriend en vijand door Mata in een spurtduel ter plekke te laten maar hij besloot slecht en naast. Dat was de 2-0 geweest. Na de rust was er Heymans die na een heerlijke aanval waar ook Zorgane en Tchatchoua bij betrokken was de paal trof. Zo makkelijk ging het allemaal niet.

Intussen was het zoeken naar Ruud Vormer op het scheidsrechtersblad. Terwijl jongens als Otasowie, Nusa, Audoor en Sandra daarop figureerden, zat de Nederlander thuis. De Brugse aanhang liet daaromtrent vooraf zijn ongenoegen blijken met spandoeken die Vormer een hart onder riem moeten steken. Een laatste eerbetoon voor hij zijn transfer krijgt?