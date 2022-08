Uitblinker Mike Trésor leidt Genk naar vijfde opeenvolgende zege én de leidersplaats

Leider KRC Genk blijft doorgaan op zijn elan. Vooral de efficiënte buitenspelers Trésor (twee goals, één assist) en Paintsil (één goal, twee assists) amuseerden zich tijdens het spel van kat en muis op Seraing (0-4).

Wouter Vrancken wijzigde zijn winnende elf niet, Nemeth behield diep in de spits de voorkeur op Onuachu. Niet de meest dankbare rol op het smalle veld van Seraing, waar tegen een erg compacte thuisploeg zeker een aanvaller weinig ruimte krijgt om zich te manifesteren.

Foto: Dick Demey

Heynen mist strafschop

Bij dergelijk éénrichtingsverkeer op een overbevolkt speelveld is het cruciaal om het evenwicht te vinden tussen geduld en aanvalsdrang. Je mag de boel niet forceren maar moet de tegenstrever wél blijven vermoeien.

En vooral zo vroeg mogelijk te scoren om de wedstrijd open te breken. Aanvoerder Bryan Heynen kreeg daarvoor de uitgelezen kans van op de stip, nadat Tremoulet een voorzet van El Khannouss al te opzichtig met de hand had afgeblokt. De Gouden Stier, die op zijn rug het gevecht aanging met zijn nummer 8, bracht Heynen echter geen geluk. Hij week af van zijn favoriete rechterhoek, Dietsch had weinig moeite met de slappe plaatsbal naar links.

Foto: Dick Demey

Trésor opent de score

Nog voor het half uur was die strafschopmisser al vergeten en vergeven. Met dank aan Mike Trésor, één van die andere mannen-in-vorm. In tegenstelling tot overbuur Paintsil vond hij wel de vrije ruimtes om zijn tegenstrever te doen twijfelen. Vijf minuutjes nadat hij een vrijschop op de buitenkant van de paal had zien stranden, creëerde Trésor genoeg ruimte voor een plaatsbal met rechts. Die kreeg de hulp van een Luikse voet om onhoudbaar in de verste hoek te verdwijnen: 0-1.

Zo mocht Genk met een verdiende voorsprong richting kleedkamers, een attente Vandevoordt had alleen op een kopbal(letje) van Conceicao de handen uit de mouwen moeten steken.

Foto: Dick Demey

Paintsil verdubbelt

Invaller Elisor dwong de Genkse doelman vijf minuten na rust tot zijn tweede redding, plots werd het warm voor de Genkse kooi. Zeker toen Tremoulet uit de kluts vrij mocht aanleggen en Marius zijn hard voorzet-schot over devieerde.

De Luikse renaissance zorgde voor ruimte aan de overzijde. Waar de bezoekers de kluts veel beter beheersten. Trésor strafte geklungel in de Seraing-defensie snoeihard af met een simpel balletje richting Paintsil, de 0-2 simpel voorbij Dietsch trapte.

Foto: Dick Demey

Speeltuin

Het hek was van de dam, de laatste weerstand gebroken. Seraing verliet zijn egelstelling en werd een vogel voor de kat. Vooral Paintsil genoot met volle teugen in zijn nieuwe speeltuin. Een eerste assist werd heerlijk afgerond met links voor uitblinker Trésor (0-3), een tweede assist verdween via de voet van de glijdende Lepoint tegen de netten (0-4).

Intussen mochten ook de Genkse bankzitters mee aanschuiven aan de feesttafel. Daarbij maakte Castro indruk met zijn vista, rust en balbehandeling. En mocht Maaslander Matisse Didden nog zijn eerste minuten in het eerste elftal meepikken.

Het paste allemaal perfect bij de ontspannen wandeling op zaterdagnamiddag, die KRC Genk een vijfde overwinning op rij opleverde. En op kop hield van de rangschikking. Racing lijkt klaar voor de derby, die volgende zaterdag ook al in de namiddag wordt afgewerkt.

Foto: Dick Demey

SERAING: Dietsch - Sylla, Lepoint, Tremoulet - Opare, Bunchukov, Sissoko, Abanda - Conceicao, Bernier - Marius.

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, Cuesta, McKenzie, Arteaga – Heynen, Hrosovsky, El Khannouss – Paintsil, Nemeth, Trésor.

VERVANGINGEN: 46’ Conceicao door Elisor, 60’ Nemeth door Samatta en El Khannouss door Castro, Opare door Sambu Mansoni, Marius door Ifoni en Abanda door Poaty, 69’ Bunchukov door Guillaume, 73’ Paintsil door Onuachu, 86’ Cuesta en Trésor door Didden en Galarza.

DOELPUNTEN: 30’ Trésor 0-1, 57’ Paintsil 0-2, 66’ Trésor 0-3, 68’ Lepoint (owngoal) 0-4.

STRAFSCHOPPEN: 21’ Heynen mist (redding Dietsch).

GELE KAARTEN: 5’ Sylla (trap op kuit), 64’ Paintsil (tijdrekken), 79’ Trésor (late tackle), 89’ Arteaga en Elisor (opstootje).

TOESCHOUWERS: 1800.

SCHEIDSRECHTER: Jan Boterberg.