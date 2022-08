Cercle vergeet zichzelf te belonen na sterke eerste helft en blijft tegen Zulte Waregem steken op een gelijkspel

Cercle Brugge en Zulte Waregem hebben zaterdagavond 1-1 gelijkgespeeld. Cercle startte furieus en kwam meer dan verdiend op voorsprong na een goal van Ueda, maar met een lage schuiver zorgde Rommens al snel voor de gelijkmaker. Nadien verwaterde de partij en kon geen van beide ploegen het laken uiteindelijk naar zich toe trekken.

Cercle Brugge werd de afgelopen weken vaak geloofd als zijnde een moeilijk te bekampen tegenstander, maar met slechts vier punten uit de eerste vijf wedstrijden oogde de balans eerder mager voor een ploeg die voor het seizoen voorzichtig een plek in de top 8 ambieerde. De troepen van Thalhammer waren echter duidelijk van plan om dat puntentotaal tegen Zulte Waregem, dat ook nog maar vier punten verzameld had, op te krikken. De vereniging startte furieus aan de partij en overvleugelde Essevee op alle fronten. Na tien minuten had het zelfs al meerdere reuzekansen bij elkaar gevoetbald.

Zo kopte Ueda al na twee minuten tegen de paal na een afgemeten voorzet van Hotic en mikte ook Somers nog geen minuut later tegen diezelfde staak. Bij een derde poging lag Bossut dan weer goed in de weg op enerzijds de inzet van Somers en anderzijds de rebound van Ueda. Zulte Waregem kreeg in de openingsfase geen voet aan de grond en moest lijdzaam toezien hoe Cercle bij een vierde poging uiteindelijk wél tot scoren kwam. Denkey gebruikte bij een inworp goed zijn lichaam en legde uitstekend terug tot bij Ueda, waarna de Japanner met een droge plaatsbal de Brugse ban kon breken. Meer verdiend wordt een voorsprong niet.

Foto: Isosport

Rommens prikt meteen tegen

Wie dacht dat de vereniging na de 1-0 zou doorstomen en de voorsprong tegen een onmachtig Zulte Waregem zou uitdiepen, kwam evenwel bedrogen uit, want bij de eerste de beste mogelijkheid voor de bezoekers hingen de bordjes plots gelijk. Rommens ontdeed zich aan de rand van de zestien goed van enkele Cercle-verdedigers en schoof de gelijkmaker net ver genoeg buiten het bereik van Majecki. Alles te herdoen voor Cercle.

Het versmachtende was er dan wel wat af, de thuisploeg bleef wel domineren. De gelijkmaker had Essevee echter zuurstof gegeven. Het kon nu toch iets beter de bal in de ploeg houden. Toch bleven het veldoverwicht en de betere mogelijkheden voor Cercle. Op nog eens een uitgespeelde kans was het evenwel wachten tot in de tweede helft. Ueda kon kort na rust een doorsteekballetje net niet goed genoeg meenemen, waardoor zijn poging Bossut niet kon verontrusten. De Japanner bleef de gevaarlijkste man bij Cercle. Dat illustreerde hij op het uur nog maar eens: Miroshi kon zijn knal nog net over doel knikken.

Foto: BELGA

In evenwicht

Hoewel de partij daarna steeds meer in evenwicht was, zag Leye dat zijn team er maar niet in slaagde om echt zijn wil op te leggen. Met de inbreng van Sangeré wilde hij dat euvel verhelpen. De bleke Ramirez was het kind van de rekening. Thalhammer repliceerde met de inbreng van nieuwkomer Abu Francis, die nog maar deze week overkwam van het Deense Nordsjælland. Geen van beide wissels zorgde voor het gewenste schokeffect, maar toch was het Zulte Waregem dat nu lichtelijk de bovenhand nam. Vooral met Fadera hadden ze het bij Cercle knap lastig. De Gambiaan probeerde op zijn eentje de bakens te verzetten, maar helaas voor de bezoekers moest hij tien minuten voor tijd geblesseerd naar de kant. Zonder hem maakte Zulte Waregem nadien niets meer klaar. Hetzelfde kon evenwel gezegd worden van Cercle, want de vereniging was na een sterke eerste helft helemaal weggezakt.

Toch kwam het in de slotfase nog dicht bij de overwinning. Hotic verstuurde nog maar eens een bal in de box en die belandde voor de voeten van Denkey. Diens poging werd gered door Tambedou en bij de herneming van de ingevallen Heitor bokste Bossut de bal weg. Het bleek de laatste stuiptrekking van de vereniging en ook Zulte Waregem kon niets meer aan de score veranderen. Elke ploeg mag zo uiteindelijk één punt bijtellen en daar schiet eigenlijk geen van beiden veel mee op.

Foto: Isosport

Cercle Brugge: Majecki; Decostere (84’ Heitor), Popovic, Daland, Torres, Lopes, Van der Bruggen, Ueda (84’ Wilke); Hotic, Denkey, Somers (66’ Francis).

Zulte Waregem: Bossut; Tsouka (90’ Derijck), Tambedou, Lopez, Drambaiev; Sissako, Rommens, Miroshi; Ramirez (65’ Sangaré), Vossen (90’ Braem), Fadera (81’ Ciranni).

Doelpunten: 11’ Ueda (Denkey ) 1-0, 16’ Rommens (Fadera) 1-1.

Gele kaarten: 50’ Popovic (fout), 52’ Rommens (fout).

Rode kaarten: geen.

Scheidsrechter: Bram Van Driessche.