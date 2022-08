OH Leuven legt in het slot KV Oostende over de knie

Het had bij momenten meer weg van een pingpongmatch dan van een voetbalwedstrijd, maar je gaat ons niet horen klagen. OH Leuven en KV Oostende verwenden de kijkers met een niet altijd even hoogstaande, maar wel erg attractieve partij. De thuisploeg kwam als winnaar uit de bus met dank aan debutant Mario Gonzalez en kapitein Mathieu Maertens, die in het slot nog scoorde. 2-1. De Leuvenaars zijn nu vierde, de kustploeg is pas elfde.

De Kustboys waren de betere ploeg van de openingsfase en dat leidde al na vijf minuten tot een doelpunt. Albanese kreeg alle ruimte om door te lopen en trapte op de mak ingrijpende OHL-doelman Cojocaru, Hornby stond helemaal alleen en kon in de rebound de 0-1 tegen de netten prikken. De Schotse KVO-spits bedankte zo voor zijn eerste basisplaats.

Foto: BELGA

Ook bij de Leuvenaars stond iemand voor het eerst aan de aftrap: de nieuwe Spaanse spits Mario Gonzalez, die pas woensdag arriveerde. Na een dik kwartier zette hij zich door met een sterke dribbel, zijn schot eindigde op doelman Hubert. OHL nam het commando over en ging steeds nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker. Op het halfuur moest Katelaris een kopbal van Ricca van de lijn redden, niet veel later trapte De Norre op Hubert.

Ei zo na profiteerde Oostende vijf minuten voor rust van de Leuvense dominantie door de countermogelijkheid te benutten. Bätzner mikte op de paal. Aan de overkant volgde een nog grotere kans voor OHL. Tamari kwam oog in oog met Hubert, maar besloot pal op de doelman. Nog voor de pauze was Bätzner opnieuw aan zet. Hij besloot alweer net naast.

Debutant van goudwaarde

Bij de start van de tweede helft toonde debutant Gonzalez zich van goudwaarde voor OHL. Na een voorzet van Patris ging hij op wandel door de bezoekende defensie om het leer uiteindelijk netjes in de verste hoek te mikken. 1-1. Aan de overkant kwam Ambrose met een goed schot op de proppen in een poging Oostende weer op voorsprong te zetten, maar Cojocaru kon wegduwen. De Roemeense keeper herpakte zich zo na meerdere ongelukkige tussenkomsten.

Foto: Vel

Het was KVO dat na de gelijkmaker de wet dicteerde. Iets voorbij het uur kon Hornby net niet bij een prima voorzet van Albanese. Daarna was het toch nog eens aan de thuisploeg. Maertens bediende met een heerlijk stiftertje Tamari, maar die mikte een half metertje naast. Had beter gekund, zeg maar gemoeten. Bij de bezoekers leek Hornby een kwartier voor tijd in de buurt van de 1-2 te komen, maar hij stond buitenspel. Ook de ingevallen Atanga kwam met een leuke kapbeweging en goed schot aardig in de buurt, maar Cojocaru hield OHL overeind.

Net toen alles erop wees dat de partij op een billijk gelijkspel zou eindigen, voerde de thuisploeg alsnog de forcing. De ingevallen Holzhauser stuurde bijzonder slim Maertens de diepte in. Die laatste werkte koelbloedig af, nadat hij al een hele partij luidkeels bezongen werd. De Leuvense fans hoopten zo om hem te overtuigen aan boord te blijven ondanks Brugse interesse.

Foto: Vel

OH Leuven: Cojocaru, Malinov (81’ Dom), Pletinckx, Ricca (88’ Kukharevych), Mendyl (66’ Ouedraogo), De Norre, Patris, Thorsteinsson (81’ Holzhauser), Maertens, Tamari, Gonzalez.

KV Oostende: Hubert, Urhoghide, Tanghe, Katelaris, D’Haese, Albanese, Rocha (74’ McGeehan), Amade, Ambrose (74’ Atanga), Bätzner (58’ Sakamoto), Hornby.

Doelpunten: 5’ Hornby 0-1, 51’ Gonzalez (Patris) 1-1, 90’ Maertens (Holzhauser) 2-1.

Gele kaarten: 18’ Tamari, 45’ Ambrose, 70’ Rocha, 72’ Amade.

Rode kaarten: geen.

Scheidsrechter: Alexandre Boucaut.