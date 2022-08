Teleurstellend KV Mechelen komt van kale reis terug uit Sint-Truiden

Geen eerste uitoverwinning voor de Kakkers, wel een eerste thuiszege voor de Kanaries. KV Mechelen maakte in Sint-Truiden opnieuw geen goede beurt op verplaatsing. Tegen een scherper STVV zag het de ongeslagen reeks van drie wedstrijden verbroken worden.

Bij Mechelen geen Coucke – een van de vele blessuregevallen in de kern van Buijs - onder de lat, Thoelen was zijn vervanger. STVV-coach Bernd Hollerbach recupereerde Hayashi na een enkelblessure.

De thuisploeg eiste in de eerste helft de bal op en voetbalde vaak op de helft van de bezoekers. Een altijd bedrijvige Brüls en een vinnige Hayashi maakte het de KV-verdediging knap lastig. KV Mechelen moest langer wachten op het eerste doelgevaar. Verder dan enkele verloren lange ballen kwam geel-rood niet. Malinwa geraakte niet door het Truiens blok, loeren op de counter dan maar. Pas iets voor het half uur lieten Da Cruz met een afstandsschot en Schoofs met een vluchtschot het eerste Mechelse gevaar noteren. Met een onmondige Malede hadden Leistner en Al-Dakhil, het STVV-duo centraal achterin weinig werk.

Foto: Isosport

Hoewel de openingstreffer van een dominanter STVV in de lucht leek te hangen, bleef die toch uit. Door kopbal van Al-Dakhil, en pogingen van Okazaki (op de paal) en Kagawa kreeg Thoelen het wel nog warm voor de rust. Buijs mocht iets gaan verzinnen in de kleedkamer, want zijn ploeg kwam amper in het stuk voor.

Wouters in de fout

Hoe slaapverwekkend de eerste helft was, zo amusementsrijk begon de tweede helft. Hairemans zette zich achter de bal nadat ref Smet een vrije trap floot voor een fout op Schoofs. ‘Geoffke Deurne-Noord’ legde de bal keurig aan de juiste kant van de paal met zijn linker. KV zowaar op voorsprong zonder echt te voetballen. Maar die voorsprong was maar van korte duur: Wouters, die in de plaats van Van Hecke aan de tweede helft was begonnen, moest een sprintduel aangaan met Hayashi. De Malinwa-verdediger stond slecht gepositioneerd en wilde naar binnen knijpen, maar tikte zo Hayashi aan. Strafschop, oordeelde Smet. De ervaren Kagawa zette die om: 1-1.

Foto: BELGA

Zo waren we weer bij af. En het spelniveau van de Mechelaars was er niet beter op geworden. Een kwartier voor tijd gingen de Limburgers er uiteindelijk over. Koita probeerde het van ver en Thoelen had moeite met de botsende bal. De KV-goalie duwde het leer te centraal weg, pardoes in de voeten van de ingevallen Bruno, die de 2-1 verdiend op het bord zette.

Foto: Isosport

Veel aanvallende slagkracht had Buijs niet meer op de bank zitten. De elf Mechelaars op het veld leken te aangeslagen om de scheve situatie recht te zetten. In de blessuretijd legde opnieuw Bruno de 3-1-eindscore nog vast. De invaller was veel alerter in de kleine rechthoek en werkte oerdegelijk af vanuit de draai. De eerste nederlaag na de 7 op 9 was een feit bij de Mechelaars. Sint-Truiden kan alleen meer tevreden zijn met de 6 op 6.

Foto: Isosport

STVV: Schmidt – Janssens, Leistner, Al-Dakhil – Hashioka, Hayashi (74’ Bruno), Brüls (80’ Boya), Konate, Van Dessel ( 64’ Koita) – Kagawa, Okazaki.

KV Mechelen: Thoelen – Walsh, Peyre, Vanlerberghe, Van Hoorenbeeck – Van Hecke (46’ Wouters), Oum Gouet (80’ Hernandez), Schoofs – Hairemans (86’ Raemaekers), Malede, Da Cruz (64’ Ngoy).

Doelpunten: 53’ 0-1 Hairemans, 57’ 1-1 Kagawa, 76’ 2-1 Bruno, 90+5’ 3-1 Bruno.

Gele kaarten: 52’ Oum Gouet, 53’ Al-Dakhil, 75’ Walsh, 82’ Van Hoorenbeeck.

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Wim Smet.