KV Kortrijk wint met het kleinste verschil op het veld van Eupen 

Oef! Custovic haalt opgelucht adem en debuurt met een nipte overwinning in de Oostkantons. Eupen domineerde de wedstrijd, maar het vergat zijn kansen af te werken. KV Kortrijk klimt door deze zege uit de degradatiezone.

Kersvers KV Kortrijk-coach Adnan Custovic stond meteen voor een belangrijke opgave: Eupen wachtte in het Kehrwegstadion voor wat beloofde een belangrijke wedstrijd te worden. De Bosniër zag dat zijn troepen in de beginfase de controle over het spel uitoefenden, maar het gevaar bleef echter uit. Eupen keek de kat wat uit de boom en dreigde gezapig aan de hand van het trio Peeters, Nuhu en N’Dri. Die laatste had de openingstreffer aan zijn voet, maar doelman Ilic keepte attent. De Serviër staat al een heel seizoen lang uitstekend zijn doel te verdedigen.

Naar het einde van de eerste helft toe, trokken de Panda’s het laken meer en meer naar zich toe. Het spelbeeld veranderde. Nuhu en N’Dri bleven een gesel voor de Kortrijkse defensie. De backlijn van de bezoekers werd constant bestormd, maar toch sprokkelden Lamkel Zé en Messaoudi twee unieke kansen bij elkaar. De Kameroener liep goed diep richting het doel van Moser, maar zijn controle was slecht en de Algerijn kon de zwart-witte doelman niet omspelen. Daar lieten ze het liggen.

Eupen bleef doorgaan op zijn elan. Het domineerde de wedstrijd en het zette KV Kortrijk met zijn rug tegen de muur. Charles-Cook, Soumano en Lambert probeerden een doelpunt te forceren, maar telkens bleef dat goaltje uit.

Foto: BELGA

Invallers doen het

Op een kans na was het opnieuw niet de avond van Didier Lamkel Zé. Het woelwater zat totaal niet in de wedstrijd en werd een halfuur voor tijd naar de kant gehaald. Zijn vervanging ging gepaard met het nodige gemekker en zocht meteen de kleedkamers op. Custovic stuurde Selemani, Gueye en Mbayo het veld op. Zijn wissels bleken van goudwaarde. Selemani stuurde Mbayo mooi het straatje in en die moest enkel koel bleven. De jonge flankaanvaller plaatste de bal beheerst naast doelman Moser en zorgt ervoor dat Custovic met een gerust gevoel kan slapen, al moest Ilic op het einde van de wedstrijd nog maar eens zijn klasse tonen.

Eupen: Moser, Van Genechten, Paeshuyse, Lambert, Davidson (87’ Magee), Jeggo (87’ Deom), Peeters, Christie-Davies (87’ Magnée), N‘Dri (56’ Soumano), Nuhu, Charles-Cook (73’ Bitumazala)

KV Kortrijk: Ilic, Watanabe, Dessoleil, Silva, Tanaka, Keita, Mehssatou, D‘Haene, Messaoudi (73’ Mbayo), Lamkel Zé (63’ Selemani), Avenatti (63’ Gueye)

Doelpunten: 82’ Mbayo (Selemani)

Gele kaarten: 1’ Tanaka (overtreding), 13’ Davidson (protest), 33’ Lamkel Zé (overtreding), 49’ N’Dri (gevaarlijk spel), 67’ Christie-Davies (overtreding), 83’ Peeters (overtreding), 90’ Nuhu (schwalbe)

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Bert Put