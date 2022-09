Seraing smeert KV Mechelen verrassende thuisnederlaag aan, Marius is held van de dag met twee late goals

KV Mechelen liep zaterdag tegen een pijnlijke thuisnederlaag aan tegen Seraing. Malinwa ging na goals van Peyre en Walsh met een 2-1-voorsprong rusten, maar na de pauze ging het van kwaad naar erger voor KV. Gesel van dienst was Marius, die Seraing met twee late doelpunten een onverhoopte en deugddoende zege bezorgde (2-3).

Danny Buijs greep in na de nederlaag tegen STVV: Oum Gouet en Van Hecke verhuisden naar de bank, Wouters en Ngoy kwamen aan de aftrap. De KV-fans werden de vorige twee thuiswedstrijden verwend met twaalf doelpunten, maar Seraing was niet naar Mechelen afgezakt om aan een nieuwe doelpuntenkermis mee te werken. Jeunechamps bracht een vijfmansdefensie en drie centrale middenvelders tussen de lijnen, voorin moesten Marius en Bernier het zien te redden.

De wedstrijd kwam erg traag op gang. Malinwa kreeg het balbezit, maar was te slordig om de stugge defensie van Seraing uit verband te spelen. Een flauw schotje van Ngoy was zowat het enige doelgevaar in een lange studieronde. Bij een schaarse tegenstoot van Les Métallos was het plots raak. Peyre verloor aan de rand van de zestien Bernier compleet uit het oog, de pocketaanvaller legde via de paal en de rug van Thoelen de 0-1 tegen de netten. De veertigtal meegereisde Seraingfans zagen dat het goed was.

Peyre zet fout recht

Lukt het niet met combinatievoetbal, dan kan KV nog steeds teren op stilstaande fases. Vijf minuten na het openingsdoelpunt hingen de bordjes alweer in evenwicht. Hairemans vond op vrije trap het hoofd van Wouters, waarna Peyre er als de kippen bij was om de gelijkmaker voorbij Dietsch te knallen. Foutje rechtgezet, moet de Franse verdediger gedacht hebben.

Malinwa probeerde wel, maar kon ook daarna nauwelijks doelgevaar creëren. Met name Schoofs en Da Cruz kwamen amper in het stuk voor in het eerste bedrijf. En toch ging KV met een voorsprong rusten, niet toevallig na een ingeving van Hairemans. De Antwerpenaar kreeg dan toch eens de ruimte om de vrije man te vinden en schilderde het leer met veel gevoel op het hoofd van de aanstormende Walsh: 2-1, scheve situatie rechtgezet.

Foto: BELGA

Ook de tweede helft begon veeleer gezapig, KV Mechelen leek het welletjes te vinden. Seraing probeerde wel, maar doelrijpe kansen? Nee, daarvoor ontbrak het aan kwaliteit aan de bal. Met nog twintig minuten te gaan besloot Vanlerberghe een handje te helpen. Bernier ging gretig over het uitgestoken been van de middenvelder. Marius trapte de elfmeter feilloos door het midden: 2-2. Alweer een domme strafschopovertreding van Malinwa, net als vorige week op Stayen. En meteen ook een kantelpunt in de wedstrijd, zo zou niet veel later blijken.

Koude douche

Buijs bracht onmiddellijk na de gelijkmaker Storm in. De winger liet zich meteen opmerken met een stevige uithaal. Het was het startsein van een zenuwachtige slotfase, waarin Malinwa vol op zoek ging naar een derde thuiszege op rij. Het doelpunt viel echter aan de overzijde met nog tien minuten te spelen: Marius omspeelde Wouters en besloot simpel in de verste hoek. Hairemans was nog dicht bij de gelijkmaker met een fraaie vrije trap, maar Dietsch ranselde het leer nog uit het doel. De frustraties liepen op, maar Malinwa kon een thuisnederlaag niet vermijden. Een stevige tik voor Danny Buijs en co, die op de volgende speeldag naar Kortrijk trekken.