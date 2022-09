KV Mechelen herpakt zich na 0 op 6 en wint ruim bij KV Kortrijk

Malinwa heeft zijn eerste uitoverwinning van het seizoen beet met dank aan een uitstekende Rob Schoofs. Het won met 1-4 op het veld van KV Kortrijk, die thuis nog niet wist te winnen. Danny Buijs mag opgelucht adem halen na even onder vuur gelegen te hebben.

Mocht je tien minuten later toegekomen zijn in het Guldensporenstadion, dan had je niks gemist. De wedstrijd kwam erg traag op gang. Beide ploegen keken de kat wat uit de boom in de beginfase. Geen wonder, want ze begonnen allebei met weinig vertrouwen na hun schamele 7 op 21 in de competitie. Toch was het KV Mechelen die als eerste de neus aan het venster stak. Hairemans zag een schot rakelings naast het doel van Ilic vliegen. Een kansje, maar niet verontrustend. Wie een goede indruk naliet was Birger Verstraete. De nieuwkomer werd door Danny Buijs meteen in de basis gedropt. Hij verdeelde het spel, stond defensief zeer goed opgesteld en bracht rust aan de bal.

De Veekaa probeerde met Lamkel Zé voor dreiging te zorgen. Hij liep goed vrij, kwam in een goede positie om uit te halen, maar helaas voor de Kameroener was zijn trap niet van hetzelfde niveau als zijn actie. Doelman Coucke liet begaan, maar het was wel een teken dat er eindelijk schwung in de wedstrijd kwam.

De namiddag van Schoofs

Malinwa was gewaarschuwd en reageerde op de best mogelijke wijze die er is. Storm zette een dribbel op richting het rood-witte doel, die zijn schot gepareerd zag worden door doelman Ilic. Walsh volgde echter uitstekend en jaagde het leer staalhard tegen de touwen. Waar het spel in het begin van de wedstrijd bijzonder traag verliep, ging het na het openingsdoelpunt zeer snel. Nog geen twee minuten later sneed Schoofs door de Kortrijkse defensie. De Mechelse kapitein trapte de bal subtiel in doel en verdubbelde de score. Erg simpel gedaan, maar wel zeer slim.

Danny Buijs zat voor rust al op rozen. Het zal hem deugd gedaan hebben na de onverwachte thuisnederlaag van vorige week tegen Seraing. Malinwa ging na rust op zijn elan verder. Na een uitglijder van Vandendriessche tikte Schoofs met een knap hakje de bal tot bij Hairemans. Hij nam het cadeau in dank aan en bracht zijn ploeg op een 0-3 voorsprong. Het Guldensporenstadion werd deze namiddag voor even omgetoverd tot de speeltuin van Rob Schoofs. Met een fraai doelpunt en een stijlvolle assist bewijst hij opnieuw zijn klasse.

De eerste van Lamkel Zé

De buit leek binnen te zijn voor Malinwa, maar KV Kortrijk gaf zich echter niet zo snel gewonnen. Na handspel van Vanlerberghe in de Mechelse zestien wees scheidsrechter Laforge naar de stip. Lamkel Zé zette zich achter de bal en trapte het leer feilloos voorbij doelman Coucke. Een koud kunstje voor de Kameroener, die zijn eerste in Kortrijkse loondienst maakte.

De thuissupporters haalden moed uit het strafschopdoelpunt, maar hun ploeg maakte geen aanspraak meer op een tweede doelpunt. De goal viel aan de andere kant. Schoofs trapte diep in de wedstrijd zijn tweede van de namiddag tegen de touwen. KV Kortrijk wist dit seizoen nog niet te winnen in eigen huis, pijnlijk.

KV Kortrijk: Ilic, Watanabe, Silva (73’ Radovanovic), Dessoleil, Mehssatou (45’ Mbayo), Tanaka, Loncar (73’ Keita), D’Haene, Vandendriessche (73’ Bruno), Lamkel Ze, Messaoudi (77’ Avenatti)

KV Mechelen: Coucke, Walsh (93’ Hernandez), Vanlerberghe, Verstraete, Peyre, Van Hoorenbeeck, Da Cruz (75’ Malede), Hairemans (75’ Bolingoli), Schoofs, Storm (63’ Bates), Ngoy (93’ Van Hecke)

Doelpunten: 38’ Walsh, 41’ Schoofs (Ngoy), 53’ Hairemans (Schoofs), 63’ Lamkel Zé (strafschop), 93’ Schoofs

Gele kaarten: 24’ Hairemans (trekfout), 30’ Vandendriessche (overtreding), 61’ Vanlerberghe (hands), 68’ Da Cruz (trekfout), 70’ Silva (overtreding), 82’ D’Haene (overtreding)

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Nicolas Laforge