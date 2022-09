Met perfecte week naar Porto: twee assists van Yaremchuk schenken Club Brugge makkelijke zege op Seraing

Een helft ploeteren, een helft plezier: Club Brugge had zaterdagavond geen kind aan Seraing. Daar konden ze (met de hulp van een barslecht veld) standhouden tot aan de rust, daarna ging Club vlotjes over de Metallo’s: 0-2. Larin scoorde zijn eerste, Yaremchuk gaf twee assists. Op naar Porto dinsdag.

Zes wissels bij Club Brugge. Logisch, want het uitje naar Seraing viel pal tussen twee belangrijke Champions League-opdrachten. Maandag zitten Hoefkens en co al op het vliegtuig richting Porto, maar zaterdag was het dus gewoon nog het Stade du Pairay. Van een veredeld B-elftal kon je echter niet spreken: daarvoor is de weelde bij blauw-zwart te groot. Yaremchuk en Larin mochten starten, net als Boyata, Balanta en Sobol. Allemaal jongens die hun strepen al ruimschoots verdiend hebben. Maar voetballen? Daar kwamen ze bij Club Brugge lang niet toe. Door een stugge tegenstander, maar vooral door een bedroevend veld.

Het centrum zat muurvast, op de flanken kon geen actie gemaakt worden omdat de bal er amper kon rollen na een plensbui. Twee pogingen noteerden we voor de rust voor Club: eentje van Balanta en de andere van Yaremchuk, telkens van buiten de zestien en ver naast. Het balbezit voor de landskampioen was navenant: 81 procent aan de rust. Aan de overkant gebeurde er voor de neus van Mignolet helemaal niets. Bracht de tweede helft - en een beter bespeelbare kant - soelaas voor Club?

Aangever Yaremchuk

Toch wel. Seraing tekende op drie minuten tijd nochtans voor de tweede beste pogingen van de match. Eerst krulde Bernier net naast na dom balverlies Vanaken, daarna zoefde een schot van Sissoko over het doel van Mignolet. Ook Poaty mocht het eens proberen. De start van de tweede helft was een wake-up call voor Club. Nusa zette goed druk op Sylla, die de bal knullig verspeelde in de eigen zestien. Yaremchuk bediende Larin en die laatste schoot zijn eerste voor Club binnen. Het deksel op de neus voor Seraing, dat dus goed aan die tweede helft begonnen was. De benen raakten daar meteen afgesneden, want Club monopoliseerde de bal opnieuw. En het ging op zoek naar een tweede treffer.

Foto: Isosport

Het werd nu plots druk in het doelgebied van Dietsch. Eerst mocht de Seraing-goalie van geluk spreken dat een schot van Vanaken nog een been raakte, daarna faalde Larin oog in oog met de keeper. Het was allemaal uitstel van executie: een goede bal van Nielsen kwam via Skov Olsen bij Yaremchuk terecht, en die liet Vanaken scoren. Dat was zijn honderdste goal in de Belgische competitie. Club draaide trouwens beduidend beter na het halfuur, toen Onyedika en Skov Olsen kwamen invallen. Een kwaliteitsinjectie.

Hoefkens ging met het oog op de Champions League nog aan het wisselen: ook Sowah, Jutgla en Audoor kwamen op het veld. Club kon zo freewheelen naar de overwinnigen. Vanaken dacht ook nog even de show te verzorgen: een fraaie volley werd door Dietsch uit doel geramd. Een verdiende 0-2 werd het uiteindelijk, goed voor de zesde competitiezege dit seizoen. Club trekt zo na een perfecte week met vertrouwen naar Porto.

Foto: Isosport

Seraing: Dietsch, Opare (74’ Elisor), Sylla, Tshibuabua, Lepoint, Poaty (64’ Abanda), Ba, Sissoko, Cahbach (74’ Conceiao), Marius (74’ Sambu), Bernier

Club Brugge: Mignolet, Odoi, Mechele, Boyata, Balanta (66’ Onyedika), Sobol, Nielsen (75’ Audoor), Vanaken, Nusa (66’ Skov Olsen), Larin (86’ Sowah), Yaremchuk (75’ Jutgla)

Doelpunten: 52’ Larin (Yaremchuk) 0-1, 69’ Vanaken (Yaremchuk) 0-2

Gele kaarten: 40’ Larin, 44’ Nusa, 53’ Sissoko, 83 ‘Elisor, 84’ Ba, 90’ Sylla

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Wesli De Cremer