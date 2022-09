Tienkoppig KV Oostende wint met kleinste verschil van Eupen

Amper 2703 voetballiefhebbers in de Diaz Arena voor een matige match. Maar dat zal KV Oostende worst wezen. De groen-rood-gelen speelden het derde halfuur slechts met tien man maar ze hielden hun 1-0-voorsprong lekker vast.

Tegenover het elftal van vorig weekeinde op Sclessin voerde trainer Yves Vanderhaeghe twee wijzigingen door. Dewaele bekwam zijn tweede basisplaats ten nadele van Atanga. In de verdediging keerde Medley terig om de niet fitte Katelaris te vervangen.

Bij Eupen plaatste Bernd Storck goudhaantje Prevljak nog niet aan de aftrap. Jeggo en Charles-Cook waren voldoende genezen om de match wel te beginnen. De 70-voudige Ghanese international Wakaso, ex-Celtic en ex-Panathinaikos en nieuw sinds deze week, kreeg onmiddellijk een basisplaats. PSG-huurling Gassama moest genoegen nemen met een bankplaats.

Het belang van deze match kon geen van beide teams onderschatten. Winst zou de weg naar de middenmoot wijzen. Een nederlaag vergroot het geflirt met de rode lantaarn. “Dit is een zespuntenmatch”, verhoogde Storck de druk nog.

Moeiteloos overleefde Eupen het openingskwartier. In vier van de zeven speeldagen slikten de Panda’s in die fase immers al een goal. Zelf zorgden de Panda’s voor het eerste gevaar. Soumano kon na een actie met Chaarles-Cook doelman Hubert net niet verrassen. In de vijfde minuut had Hubert al een vrijetrap van Peeters opgeraapt. Niets meer te noteren tot het halfuur. Bij beide teams verloopt de opbouw aan een laag tempo. Geeuw.

Foto: BELGA

En plots was er een eerste versnelling. Niemand was echter gevolgd om een fraaie voorzet van Hornby binnen te schuiven. Meteen daarna een tweede versnelling. Albanese bediende Ambrose die netjes het leder in de rechterbenedenhoek stuurde. Het gejuich verstomde een minuut later want de VAR liet Verboomen de treffer wegens voorafgaand buitenspel van Albanese afkeuren.

Vroeg in de tweede helft trilden de netten opnieuw. Albanese, opnieuw hij, stuurde een voorzet tot bij Hornby die op Moser trapte. Bätzner was bij de pinken om de rebound wel over de doellijn te mikken: 1-0. KVO wou meer. Magnée moest zich reppen om Ambrose van een verdubbelde voorsprong te houden.

Foto: BELGA

Maar nog voor het uur dook een wolk boven de Diaz Arena op. Aan de middenlijn toonde ref Verboomen een geel karton aan Albanese voor een onbegrijpelijke schwalbe. Zijn tweede geel van de avond en dus rood. Uitvoerig protest deed de ref niet van mening wijzigen.

Aan beide zijden kwam vers bloed binnen. D’Haese nam de plaats in van Hornby die enkele keren slecht de bal had gecontroleerd. Eupen gooide sluipschutter Prevljak in de strijd ten nadele van Jeggo. In de 70ste minuut prikte Eupen maar Charles-Cook wurmde zich tussen een paar verdedigers maar hij besloot zijn actie op de rug van Medley. Veel gele kaarten kleurden nog de nerveuze slotfase.

Er staat een punt achter de Oostendse nul op twaalf. De derde driepunter geeft KV Oostende extra zuurstof in een rangschikking waar veel West-Vlaamse clubs onderaan bengelen. Bovendien gaat deze zege in een zespuntenmatch gepaard met de eerste clean sheet voor doelman Hubert dit seizoen. Tijd voor een voorzichtig feestje aan de middenkust.

KV Oostende: Hubert; Urghohide, Tanghe, Medley; Sakamoto, Dewaele (85’ Berte), Amade, Rocha, Albanese; Hornby (62’ D’Haese), Bätzner (90’+2’ Atanga), Ambrose (85’ Amade)

KAS Eupen: Moser, Van Genechten (46’ Magnée), Lambert, Paeshuyse, Davidson (84’ Deom); Charles-Cook (84’ N’Dri), Jeggo (63’ Prevljak), Peeters, Wakaso, Nuhu; Sumano (76’ Gassama)

Gele kaarten: 24’ Albanese (fout), 45’ Davidson (fout), 57’ Albanese (fout), 58’ Ambrose (protest), 86’ Deom (fout), 87’ Medley (fout), 89’ Wakaso (fout), 90’ trainer Vanderhaeghe (protest), 90’+3’ Sakamoto (fout)

Rode kaart: 57’ Albanese (tweemaal geel)

Doelpunten: 51’ Bätzner (1-0)

Scheiddrechter: Nathan Verboomen