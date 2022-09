Cuypers bevrijdt AA Gent en zichzelf! Buffalo’s doen uitstekende zaak en klimmen naar vijfde plek na zege tegen Zulte Waregem

Hugo Cuypers, toch weer hij, zette AA Gent op weg naar een oververdiende 2-0-zege tegen een zwak Zulte Waregem. De Buffalo’s rukken op naar de vijfde plaats. Eerlijk is eerlijk, de eerste helft was er meer tijd voor een kruiswoordraadsel...

Eenenveertig minuten en twintig seconden. Zo lang duurde het eer AA Gent een bal tussen de palen kreeg, een ongevaarlijke van Cuypers op Bossut dan nog. De thuisploeg monopoliseerde wel de bal, maar Bossut kon eigenlijk rustig de Zweedse puzzel in De Gentenaar oplossen. Die was vast moeilijker. Een synoniem van ‘niet helemaal’, vijf letters, iemand?

‘AA Gent’, neen, dat zijn er zes. Nochtans was dat wel hoe het die eerste helft liep. ‘Niet helemaal.’ In de zone van de waarheid liep er altijd wel iets mis. Een verder wel weer actieve Hong wiens bal te zacht bleek, Odjidja die zich vastliep, Cuypers die blind teruglegde in niemandsland… Pogingen van Castro-Montes en Kums ook, die over de achterlijn gingen. Nog in de Prijszweed dit weekend: ‘gelukje’, vier letters? Het is wat Cuypers zocht. Een beetje meeval.

Als iemand dan toch had moeten scoren, dan wel hij. Salah stoorde goed, ontfutselde Lopez de bal en zette Cuypers alleen voor Bossut. Zijn tegenvoetse schotje ging naast. Salah - voornaam Ibrahim, niet Mohamed - was de surprise van Vanhaezebrouck. Drie keer al scoorde de 21-jarige aanvaller voor Jong Gent, meer dus dan de vier jaar jongere Malick Fofana, dat andere talent. Salah liet een goeie indruk. Balvast, technisch fijn, in staat om met een verdediger in de nek een bal op de borst te vangen. Fofana en Salah, zo heet de reden waarom Gent nog geen geld wilde steken in Beerschot-aanvaller Sebaoui.

Foto: Isosport

Cuypers breekt de ban

Hij had wel moeten scoren, de Gentse Salah, maar hij slaagde erin een voorzet van Cuypers van dichtbij nog over te keilen. Gelukkig voor hem had de ‘omslag’ – vier letters – toen al plaatsgevonden. Ondanks een tulband na een botsing in de eerste helft, kopte Cuypers de 1-0 knap binnen kort na de rust. De bevrijding voor zichzelf na twee wedstrijden waarin hij wroette en hij het ‘plezier’ – vijf letters – kwijt leek. Hoewel, hij zit toch maar al mooi aan vijf competitiegoals.

Zijn ploeg bevrijdde hij alleszins. Bossut moest zijn krant nu wegleggen en maken dat hij een heerlijke volley van Odjidja uit zijn goal zweefde. AA Gent was oppermachtig in de tweede helft. Op een nieuwe standaardsituatie was het opnieuw prijs. De bal bleef hangen en Torunarigha kopte de 2-0 tegen de netten. AA Gent komt zo toch weer ‘dicht’ – drie letters – bij de top vier.

En Essevee? Dat gunde Davy Roef – die Paul Nardi weer verving – ook de kans om 100 Win For Life-biljetten te winnen met de Zweedse puzzel in onze gazet. Een andere term voor ‘plat’, vijf letters? Zulte misschien? Ondanks de ruimte die het soms kreeg, bleef het schrikbarend ongevaarlijk. Alleen Braem in het slot kwam in de buurt. Verder was het ‘droevig’ - zes letters. Met nog vier transfers op deadlinedag toegevoegd aan een zo al compleet vertimmerde kern, kan het alleen maar beteren. En het programma, met tot nu al Antwerp, Club Brugge, Genk Union en nu ook AA Gent, wordt er wel makkelijker op. Mbaye Leye en co. hebben dus nog meer dan één ‘grashalm’ – zes letters – om zich aan vast te klampen.

Foto: BELGA

Opstelling AA Gent: Roef; Hanche-Olsen, Ngadeu, Torunarigha; Samoise (46’ Hauge), Kums (79’ Marreh), Odjidja, Hong (79’ Fofana), Castro-Montes (90’ De Ridder); Cuypers, Salah (63’ Depoitre)

Opstelling Zulte Waregem: Bossut; Ciranni (66’ Tsouka), Tambedou, Lopez, Drambaiev; Sissako (56’ Palumets), Rommens, Miroshi (79’ Braem), Sangaré (56’ Ndour); Vossen (66’ Ramirez), Fadera

Doelpunten: 49’ Cuypers 1-0, 72’ 2-0 Torunarigha 2-0

Gele kaarten: Sissako, Tsouka

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Jan Boterberg