Zulte Waregem blijft in hetzelfde bedje ziek en gaat met man minder kansloos onderuit tegen STVV

Een rampavond voor Zulte Waregem. Essevee ging kansloos met 0-3 onderuit tegen een degelijk STVV. Een heel vroege goal van Bruno voor rust, een snelle rode kaart van Ramirez en vroege goals van Okazaki en Bruno na rust zorgden voor het zware verdict. Zulte Waregem verliest zo al voor de zesde keer in negen matchen en is ook de nieuwe rode lantaarn.

Na een zware kalender in het seizoenbegin bengelde Essevee na acht speeldagen helemaal onderin het klassement. Bij Essevee maakten ze zich echter sterk dat ze tegen ploegen uit hun eigen gewichtsklasse wél meer punten zouden kunnen pakken. Te beginnen tegen STVV. Draaide dat even anders uit. Zowat alles zat tegen de kanaries. Zo was de wedstrijd nog niet goed en wel begonnen, maar stond Zulte Waregem wel al op achterstand. Na amper 45 seconden zette uitgerekend ex-Esseveeër Gianni Bruno STVV namelijk al op rozen met een fraai hakje op een hoekschop van Brüls. Al zag Bossut er bij die fase ook niet al te best uit.

En het werd vanaf dan eigenlijk alleen maar pijnlijker voor de ‘Trotse Boeren’. Want hoewel Essevee zich vrij goed herstelde van de vroege opdoffer en bij vlagen veel beter combineerde dan de afgelopen weken, moest het na 18 minuten een nieuwe opdoffer incasseren. Ramirez, die zich tot dan toe leek op te werpen als de potentiële draaischijf van Essevee, ging iets te driest in duel met Frank Boya en werd door Brent Staessens onverbiddelijk een rood karton onder de neus geschoven. Zulte Waregem lag languit op het canvas.

Foto: BELGA

Al strompelde Essevee wel nog eens recht en via Fadera en nieuwkomer Ndour, die zijn eerste basisplaats kreeg, probeerde het de bakens nog even te verzetten. Al werd de hoop op iet of wat van een comeback na amper 5 minuten in de tweede helft al helemaal de kop ingedrukt. Essevee kwam eerst nog goed weg toen Brüls zijn poging tegen de paal mikte, maar nog voor de klok 50 minuten aangaf, stond het alsnog 0-2 voor de Limburgers. Koita – die al op het half uur Janssens was komen vervangen – dolde met Ciranni en vond met zijn voorzet Okazaki. De sluwe en ervaren Japanner troefde goed Lopez af en kon de bal binnen werken. En 0-2 werd ook al snel 0-3. Lopez werkte dom en onnodig Boya tegen de grond in de zestienmeter en de ref wees logischerwijs naar de stip. Bruno kon zo vanop de stip zijn tweede van de avond maken. Het maakt de wedstrijd nog voor het uur helemaal in een beslissende plooi lag en het laatste half uur een maat voor niets was. Voor STVV, dat nog wel enkele kansen kreeg, was het namelijk welletjes, terwijl Zulte Waregem helemaal murw geslagen was. Dit was immers geen nederlaag op punten, maar wel eentje na een overduidelijke knock-out. Door het gelijkspel van Cercle Brugge tegen KV Oostende verhuist op de koop toe ook de rode lantaarn naar Waregem. Allesbehalve ideaal, vlak voor de interlandbreak.

Zulte Waregem: Bossut, Tsouka, Tambedou, Lopez (59’ Derijck), Ciranni (59’ Miroshi), Rommens (65’ Vigen), Sissako, Drambaiev, Ramirez, Ndour (59’ Offor), Fadera (65’ Vossen)

STVV: Schmidt, Al-Dakhil, Leistner, Bauer, Hashioka, Konaté, Brüls, Boya, Janssens (29’ Koita), Bruno, Okazaki

Doelpunten: 1’ Bruno (Brüls) 0-1, 50’ Okazaki (Koita) 0-2, 58’ Bruno (strafschop)

Gele kaarten: 8’ Janssens, 29’ Bruno, 47’ Okazaki, 91’ Offor

Rode kaarten: 18’ Ramirez

Scheidsrechter: Brent Staessens